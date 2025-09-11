Moskau rüstet auf: Wie verwundbar ist Europa?

In dieser Woche musste die polnische Luftwaffe gleich mehrfach aufsteigen. Gut zwei Dutzend russische Drohnen drangen in den polnischen Luftraum ein, mehrere wurden von F-16 und niederländischen F-35 abgeschossen. Zum ersten Mal überhaupt wurden damit russische Kampfdrohnen über NATO-Gebiet bekämpft. Warschau reagierte mit einer drastischen Maßnahme: Entlang der gesamten Ostgrenze – von der Slowakei bis Litauen – gilt nun eine Flugverbotszone, vorerst bis Dezember.