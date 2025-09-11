Austria gegen FC Paris ab 18.55 Uhr im LIVESTREAM

Glasgow und Minsk haben Austrias Frauen am Weg in die UEFA Women‘s Champions League Ligaphase bereits eliminiert. Heute wartet auf Carina Wenninger & Co. in Frankreich mit dem FC Paris die letzte Hürde in der Qualifikation. Bei uns sehen Sie ab 18.55 Uhr auf krone.tv (oder hier im Livestream) exklusiv das Hinspiel der Veilchen.