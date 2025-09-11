Vorteilswelt
Champions League-Quali

Austria gegen FC Paris ab 18.55 Uhr im LIVESTREAM

Fußball International
11.09.2025 05:00

Glasgow und Minsk haben Austrias Frauen am Weg in die UEFA Women‘s Champions League Ligaphase bereits eliminiert. Heute wartet auf Carina Wenninger & Co. in Frankreich mit dem FC Paris die letzte Hürde in der Qualifikation. Bei uns sehen Sie ab 18.55 Uhr auf krone.tv (oder hier im Livestream) exklusiv das Hinspiel der Veilchen.

