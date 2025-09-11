St. Pölten vor Einzug in die Champions League

Der SKN, der mit drei Siegen erfolgreich in die heimische Liga gestartet ist, geht dank eines Doppelpacks von Carina Brunold (20., 79.) und eines Treffers von Sarah Mattner (71.) als Aufstiegsfavorit ins Rückspiel kommenden Donnerstag (18.00 Uhr) in Dänemark. Das Team von Lisa Alzner dominierte in der Anfangsphase das Spielgeschehen klar. Brunold (2., 13.), Ludmila Matavkova (10.) und Mattner (12.) sorgten auch für Gefahr vor dem Tor. Unmittelbar nach der ersten Chance der Däninnen schlug Brunold zu. Die 22-jährige Teamstürmerin zog aus 20 Metern ab und traf ins Eck (20.).