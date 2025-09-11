St. Pölten vor Einzug in die Champions League

Erfolgreich haben sich die zwei österreichischen Frauenteams am Donnerstag in der Fußball-Champions-League geschlagen. Serienmeister SKN St. Pölten gewann das Hinspiel der dritten Qualifikationsrunde gegen den dänischen Meister Fortuna Hjørring 3:1 (1:0) und hat beste Chancen, zum vierten Mal hintereinander in die Königsklasse einzuziehen. Austria Wien darf nach einem 0:0 bei Paris FC ebenfalls hoffen, einen der 18 Plätze in der neu eingeführten Ligaphase zu ergattern.
Der SKN, der mit drei Siegen erfolgreich in die heimische Liga gestartet ist, geht dank eines Doppelpacks von Carina Brunold (20., 79.) und eines Treffers von Sarah Mattner (71.) als Aufstiegsfavorit ins Rückspiel kommenden Donnerstag (18.00 Uhr) in Dänemark. Das Team von Lisa Alzner dominierte in der Anfangsphase das Spielgeschehen klar. Brunold (2., 13.), Ludmila Matavkova (10.) und Mattner (12.) sorgten auch für Gefahr vor dem Tor. Unmittelbar nach der ersten Chance der Däninnen schlug Brunold zu. Die 22-jährige Teamstürmerin zog aus 20 Metern ab und traf ins Eck (20.).
Danach kam Hjørring auf. Ein Schuss von Joy Ogochukwu landete an der Stange (30.), bei einem Schuss von Ashley Riefner zeigte Torfrau Carina Schüter eine starke Parade (42.). Nach der Pause bekamen die Niederösterreicherinnen das Spiel wieder in den Griff. Mattner traf aus spitzem Winkel ins kurze Eck, Brunold aus der Drehung. Ein Eigentor von Fanni Nagy in der 87. Minute lässt die Däninnen für das Heimspiel aber noch hoffen.
Sturm verlor bei Ajax
In der ersten Qualifikationsrunde des neu eingeführten Women’s Europa Cup musste sich Sturm Graz im Hinspiel bei Ajax Amsterdam 0:2 (0:0) geschlagen geben. Das Rückspiel steigt nächsten Donnerstag (15.30 Uhr) in Graz
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.