Sieg im Quali-Hinspiel

St. Pölten vor Einzug in die Champions League

Fußball International
11.09.2025 21:46
Die Frauen des SKN St. Pölten haben einen großen Schritt in Richtung Champions League gemacht.
Die Frauen des SKN St. Pölten haben einen großen Schritt in Richtung Champions League gemacht.(Bild: GEPA)

Erfolgreich haben sich die zwei österreichischen Frauenteams am Donnerstag in der Fußball-Champions-League geschlagen. Serienmeister SKN St. Pölten gewann das Hinspiel der dritten Qualifikationsrunde gegen den dänischen Meister Fortuna Hjørring 3:1 (1:0) und hat beste Chancen, zum vierten Mal hintereinander in die Königsklasse einzuziehen. Austria Wien darf nach einem 0:0 bei Paris FC ebenfalls hoffen, einen der 18 Plätze in der neu eingeführten Ligaphase zu ergattern.

Der SKN, der mit drei Siegen erfolgreich in die heimische Liga gestartet ist, geht dank eines Doppelpacks von Carina Brunold (20., 79.) und eines Treffers von Sarah Mattner (71.) als Aufstiegsfavorit ins Rückspiel kommenden Donnerstag (18.00 Uhr) in Dänemark. Das Team von Lisa Alzner dominierte in der Anfangsphase das Spielgeschehen klar. Brunold (2., 13.), Ludmila Matavkova (10.) und Mattner (12.) sorgten auch für Gefahr vor dem Tor. Unmittelbar nach der ersten Chance der Däninnen schlug Brunold zu. Die 22-jährige Teamstürmerin zog aus 20 Metern ab und traf ins Eck (20.).

Danach kam Hjørring auf. Ein Schuss von Joy Ogochukwu landete an der Stange (30.), bei einem Schuss von Ashley Riefner zeigte Torfrau Carina Schüter eine starke Parade (42.). Nach der Pause bekamen die Niederösterreicherinnen das Spiel wieder in den Griff. Mattner traf aus spitzem Winkel ins kurze Eck, Brunold aus der Drehung. Ein Eigentor von Fanni Nagy in der 87. Minute lässt die Däninnen für das Heimspiel aber noch hoffen.

Lesen Sie auch:
Carina Wenninger und Co. haben in Paris ein gutes Spiel gezeigt.
Gute Ausgangslage
Austria wahrt gegen Paris Champions-League-Chance
11.09.2025

Sturm verlor bei Ajax
In der ersten Qualifikationsrunde des neu eingeführten Women’s Europa Cup musste sich Sturm Graz im Hinspiel bei Ajax Amsterdam 0:2 (0:0) geschlagen geben. Das Rückspiel steigt nächsten Donnerstag (15.30 Uhr) in Graz

