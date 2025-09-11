Nach Zeckendrama: Patient hat den Tod besiegt!

Schwindel, Muskelzittern und schlimme Albträume

Christian geht es besser, aber die Folgen sind schwer belastend. Er hat 20 Kilo abgenommen, da er kaum Nahrung aufnehmen kann. Er muss einfachste Dinge – essen, trinken, gehen, sich anziehen etc. – neu lernen.

Schwindel und Muskelzittern quälen ihn. Wegen der Lebertransplantation muss er ein Leben lang Medikamente nehmen“, so seine schwer mitgenommene Frau Katharina.