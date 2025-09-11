Vorteilswelt
„Schwere Dauerschäden“

Nach Zeckendrama: Patient hat den Tod besiegt!

Wien
11.09.2025 22:30
Der 57-jährige Top-Manager Christian W. mit seiner 29-jährigen Ehefrau.
Der 57-jährige Top-Manager Christian W. mit seiner 29-jährigen Ehefrau.(Bild: privat)

Nach einer verpfuschten Borreliose-Behandlung wurde ein Manager (56) in letzter Sekunde ins Wiener AKH eingeliefert – die Ärzte retteten sein Leben!

Eine vermeintlich harmlose Behandlung in einem auf Zeckenbiss spezialisierten medizinischen Zentrum in der Wiener Innenstadt wurde für einen Oberösterreicher zum Horrortrip. Wie berichtet, wurde Christian W. nach Komplikationen von dort mit einer Körpertemperatur von 42 Grad ins Wiener AKH eingeliefert.

Eisernen Überlebenswillen
Das Leben des Managers hing am seidenen Faden. Verwandte und Freunde beteten für ihn. Tatsächlich überstand der Patient dank der Ärztekunst und seines eisernen Überlebenswillens den Todeskampf.

Ein Urlaubsbild aus glücklichen Tagen. Der 57-jährige Top-Manager Christian W. mit seiner ...
Ehefrau klagt an
Nach Zeckenbiss-Behandlung ringt Manager mit Tod
09.08.2025

Schwindel, Muskelzittern und schlimme Albträume
Christian geht es besser, aber die Folgen sind schwer belastend. Er hat 20 Kilo abgenommen, da er kaum Nahrung aufnehmen kann. Er muss einfachste Dinge – essen, trinken, gehen, sich anziehen etc. – neu lernen.
Schwindel und Muskelzittern quälen ihn. Wegen der Lebertransplantation muss er ein Leben lang Medikamente nehmen“, so seine schwer mitgenommene Frau Katharina.

Anwalt Dr. Alfred Boran (li.) und Redakteur Christoph Matzl im Gespräch mit der Ehefrau des ...
Anwalt Dr. Alfred Boran (li.) und Redakteur Christoph Matzl im Gespräch mit der Ehefrau des „Zecken-Patienten“.(Bild: Zwefo)

„Auch psychisch-mental ist mein Mann angeschlagen. Albträume verfolgen ihn. Da er extrem eingeschränkt ist, fürchtet er die bestimmt nun monatelange Rehabilitation“, so die 29-Jährige. Beschämend für die Ehefrau: Seitens des medizinischen Zentrums – es gilt die Unschuldsvermutung – gab es bislang keine Art von Unterstützung.

Zeckenpatient Christian W. (57) ist nun im AKH auf dem Weg der Besserung.
Zeckenpatient Christian W. (57) ist nun im AKH auf dem Weg der Besserung.(Bild: Privat)

„Schadenersatzanspruch beträchtlich“
Juristische Unterstützung bietet hingegen der Rechtsanwalt des Opfers, Dr. Alfred Boran: „Im Hinblick auf die leider schweren Dauerschäden wird der Schadenersatzanspruch beträchtlich sein.“

Porträt von Christoph Matzl
Christoph Matzl
„Schwere Dauerschäden“
Nach Zeckendrama: Patient hat den Tod besiegt!
Gute Ausgangslage
Austria wahrt gegen Paris Champions-League-Chance
Krone Plus Logo
Anders patschert
Wo in Wien Gefahren für Haushaltsunfälle lauern
Razzia in Floridsdorf
Illegale Tabakfabrik: Marktamt stoppt Shisha-Küche
Verdächtiger geständig
25-Jährige außer Lebensgefahr nach Messerattacke
