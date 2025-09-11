Chaos nach Quali-Drama! Präsident tobt, Coach geht

Der Verband trennte sich nun von dem 55-jährigen Argentinier Batista. Da politische Einflussnahme auf Verbandsentscheidungen laut Statuten der FIFA untersagt ist, wirft der Vorgang allerdings Fragen auf. „Die Entscheidung ist darauf zurückzuführen, dass die für diesen Zyklus festgelegten sportlichen Ziele nicht erreicht wurden“, hieß es in einer offiziellen Mitteilung des Verbandes. Die große Enttäuschung ist damit aber nicht vergessen – erst in vier Jahren hat man die Chance, die Wunden aus eigener Kraft wieder zu heilen.