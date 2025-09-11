„Versteckte Männer, das ist doch wirklich absurd“

Mit der südafrikanischen Leichtathletin Caster Semenya wurde das Thema Geschlechtertest international groß. Die zweifache 800-Meter-Olympiasiegerin hat von Geburt an keine Gebärmutter, dafür innenliegende Hoden. Diese verursachen ihren hohen Testosteronspiegel. Bei Olympia 2024 verschärfte sich die Debatte noch einmal. Bei der diese Woche beginnenden Leichtathletik-WM in Tokio ist nun für alle Frauen ein Geschlechtstest obligatorisch für die Teilnahme.