„Gott sei Dank gab es diese Dinger früher nicht!“

Der Einzige, der Mittwochabend im südsteirischen Wagna bei Leibnitz kein Fußballfan war, war der Wettergott. Es schüttete wie aus Kübeln. Für ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick und seinen Betreuerstab um Sebastian Prödl oder Martin Stranzl allerdings kein Grund, den steirischen Termin der nationalen ÖFB-Bundesländertour ein weiteres Mal abzusagen. Im Juni war das Training nach dem Schul-Attentat in Graz ja verschoben worden.