Rückschlag! Wintersport-Ass sorgt sich um Olympia

Hoffen auf „Plan B, C und D“

Es ist nicht das erste Mal, dass Öberg, die sich zuvor durchaus Chancen auf eine Medaille ausgerechnet hat, eine Phase der Vorbereitung verpasst. Teamkollege Martin Ponsiluoma zeigt Mitgefühl: „Es ist unglaublich traurig, dass sie all die Trainingslager verpasst, die wir haben. Es ist traurig für sie, zu Hause zu sein, wenn wir weg sind.“