Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Unglaublich traurig“

Rückschlag! Wintersport-Ass sorgt sich um Olympia

Wintersport
11.09.2025 22:07
Hanna Öberg bangt um ihre Medaillen-Chancen bei den Olympischen Spielen.
Hanna Öberg bangt um ihre Medaillen-Chancen bei den Olympischen Spielen.(Bild: GEPA)

Eine Erkrankung hat dafür gesorgt, dass Biathlon-Ass Hanna Öberg ihre Pläne für die Vorbereitung auf die Olympischen Spiele über den Haufen werfen muss. Es ist nicht der erste Rückschlag. Die Schwedin, die in Mailand und Cortina eine Medaille erobern möchte, sieht dieses Ziel nun stark gefährdet. 

0 Kommentare

„Leider war das Trainingslager in Frankreich deutlich kürzer als geplant. Eine Krankheit zwang mich, meine Sachen zu packen und nach Hause zurückzukehren“, teilt Öberg auf Instagram mit. Was zunächst wie ein kleiner Rückschlag wirkt, lässt bei der Schwedin aber die Alarmglocken schrillen. 

Denn durch die Erkrankung verpasst Öberg ein Höhentrainingslager des schwedischen Teams, das für die kommenden Olympia-Bewerbe in Antholz ein wichtiger Baustein zum Erfolg sein dürfte. „Natürlich ist schon Schlimmeres passiert, aber der Plan wurde nun durchkreuzt. Jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir uns ohne die geplanten Höhentage am besten auf die Saison vorbereiten können“, so die 29-Jährige. 

Hoffen auf „Plan B, C und D“
Es ist nicht das erste Mal, dass Öberg, die sich zuvor durchaus Chancen auf eine Medaille ausgerechnet hat, eine Phase der Vorbereitung verpasst. Teamkollege Martin Ponsiluoma zeigt Mitgefühl: „Es ist unglaublich traurig, dass sie all die Trainingslager verpasst, die wir haben. Es ist traurig für sie, zu Hause zu sein, wenn wir weg sind.“

Lesen Sie auch:
Österreichs Rodel-Königin verpasst wegen einer Dopingsperre die Olympische Spiele 2026.
Verpasste Dopingtests
Hammer-Strafe! Rodel-Königin darf nicht zu Olympia
25.08.2025
Fatales Trainingslager
Ski-Dame schwer verletzt: Olympia-Traum geplatzt!
08.09.2025

Aufgeben kommt für Öberg aber nicht infrage. Sie baut vielmehr auf die Erfahrung und Fähigkeiten ihres Trainers: „Zum Glück ist Johannes Lukas seit zehn Jahren bei uns und hat für uns Pläne B, C und D!“ Mal sehen, ob diese Pläne am Ende von Erfolg gekrönt sind. 

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
187.615 mal gelesen
Oberösterreich
„Bitte macht einen großen Bogen um unser Haus“
176.683 mal gelesen
Krone Plus Logo
Hotelier Roland Ballner ist seit 35 Jahren in der Branche. Mittlerweile ist er es leid, sich auf ...
Royals
Aufregung um Ohrringe von Prinzessin Gabriella
111.286 mal gelesen
Am Sonntag nahm Fürstin Charlene mit ihren Zwillingen Jacques und Gabriella am traditionellen ...
Außenpolitik
Russische Drohnen: Polen trommelt NATO zusammen
1758 mal kommentiert
Polens Regierungschef Donald Tusk ruft nach dem Abschuss russischer Kampfdrohnen die ...
Ausland
Polens Luftwaffe schießt russische Kampfdrohnen ab
1574 mal kommentiert
Außenpolitik
Russen-Diplomat: „Drohnen kamen aus der Ukraine“
1354 mal kommentiert
Die polnische Armee ist nach den Drohnenabschüssen in Alarmbereitschaft. 
Mehr Wintersport
„Unglaublich traurig“
Rückschlag! Wintersport-Ass sorgt sich um Olympia
Herber Rückschlag!
Doppeltes Verletzungspech entsetzt Ski-Nation
Urlaub am Meer
Dreifache Olympiasiegerin zeigt ihren Sixpack
Krone Plus Logo
Ski-Asse in Südamerika
In Chile: Auf Tuchfühlung zu den Allerschnellsten!
Mutter-Tochter-Trip
Anna Gasser saugt den Sommer noch einmal auf

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf