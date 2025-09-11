Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach nur 24 Stunden:

Über 1,5 Millionen Anmeldungen für WM-Tickets

Fußball International
11.09.2025 22:43
In Europa liegen England, Spanien, Portugal und Deutschland vorn.
In Europa liegen England, Spanien, Portugal und Deutschland vorn.(Bild: GEPA)

In den ersten 24 Stunden seit Freischaltung der Karten-Anmeldung für die Fußball-Weltmeisterschaft im kommenden Jahr haben sich laut FIFA bereits mehr als 1,5 Millionen Fans registriert. Sie stammen aus 210 Ländern, das größte Interesse gibt es in den WM-Ländern USA, Mexiko und Kanada sowie aus der Titelverteidiger-Nation Argentinien, Kolumbien und Brasilien. In Europa liegen England, Spanien, Portugal und Deutschland vorn. Das gab die FIFA in einer Mitteilung bekannt.

0 Kommentare

Die Anmeldung ist in dieser Phase nur mit einer Visa-Karte möglich – der Zahlkartenanbieter ist Sponsor des Weltverbands und hat in der ersten Phase die Exklusivrechte. Bis zum 19. September sind weitere Anmeldungen möglich.

Lesen Sie auch:
Kap Verde steht kurz davor sich zum ersten Mal für eine WM zu qualifizieren.
Favorit besiegt
Kleiner Inselstaat steht vor großer WM-Sensation
09.09.2025
Blamage für Selecao
Underdog schlägt Brasilien und träumt von der WM
10.09.2025

Zweite Phase wahrscheinlich im Oktober
Wer in dem zufälligen Auswahlverfahren Glück hat, bekommt ab dem 29. September per E-Mail ein Datum und ein Zeitfenster, das am 1. Oktober beginnt, für den Ticketkauf mitgeteilt. Dann sollen Einzeltickets für alle 104 WM-Spiele zur Auswahl stehen – dass jeder dann auch Karten kaufen kann, ist laut der FIFA aber nicht garantiert. Für die Austragungsorte sowie die Vorrundenspiele der drei Ausrichter soll es jeweils auch Tickets im Paket geben.

Die zweite Anmeldungsphase gibt es voraussichtlich vom 27. bis 31. Oktober, der Verkauf steigt dann zwischen Mitte November und Anfang Dezember. Phase drei beginnt nach der Gruppenauslosung, die am 5. Dezember in Washington stattfindet. Dann können sich Fans auch für feststehende Duelle bewerben.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
„Bitte macht einen großen Bogen um unser Haus“
183.578 mal gelesen
Krone Plus Logo
Hotelier Roland Ballner ist seit 35 Jahren in der Branche. Mittlerweile ist er es leid, sich auf ...
Royals
Aufregung um Ohrringe von Prinzessin Gabriella
113.099 mal gelesen
Am Sonntag nahm Fürstin Charlene mit ihren Zwillingen Jacques und Gabriella am traditionellen ...
Österreich
Alles anders! Wende nach „Schul-Attentat“ in Wien
96.715 mal gelesen
Im Fall des vermeintlichen Schul-Attentats im Gymnasium Augarten (rechts im Bild eines der ...
Außenpolitik
Russische Drohnen: Polen trommelt NATO zusammen
1758 mal kommentiert
Polens Regierungschef Donald Tusk ruft nach dem Abschuss russischer Kampfdrohnen die ...
Ausland
Polens Luftwaffe schießt russische Kampfdrohnen ab
1574 mal kommentiert
Außenpolitik
Russen-Diplomat: „Drohnen kamen aus der Ukraine“
1354 mal kommentiert
Die polnische Armee ist nach den Drohnenabschüssen in Alarmbereitschaft. 
Mehr Fußball International
Nach nur 24 Stunden:
Über 1,5 Millionen Anmeldungen für WM-Tickets
Sieg im Quali-Hinspiel
St. Pölten vor Einzug in die Champions League
Gute Ausgangslage
Austria wahrt gegen Paris Champions-League-Chance
Chance nicht genutzt?
ÖFB-Kicker droht zum „großen Verlierer“ zu werden
Eine Nation am Boden
Chaos nach Quali-Drama! Präsident tobt, Coach geht
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf