Nach Hilfe für Schwerverletzte: Sperre für Coach!

Für viel Aufregung sorgte das Unterliga-Ost-Duell zwischen St. Michael/Bl. und St. Andrä! Auf Seiten der Lavanttaler gab es zwei Schwerverletzte, die Partie wurde abgebrochen. Nun urteilte der Strafausschuss des Kärntner Fußballverbandes.
Für große Aufregung sorgte am vergangenen Sonntag das Unterliga-Ost-Duell zwischen St. Michael/Bl. und St. Andrä. Gernot Rainer, der Trainer der Lavanttaler, lief in Minute 90 – bei unterbrochenem Spiel – aufs Feld, um seine schwerverletzten Spieler Jannik de Raaij und Sebastian Lippitz zu versorgen. Weil der Schiedsrichter ihn nicht hereingewunken hatte, sah er daraufhin die Rote Karte. Die Partie wurde beim Stand von 2:1 für die Jauntaler abgebrochen. Nun kam das Urteil des Strafausschusses des Kärntner Fußballverbandes.
