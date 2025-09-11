Lebensretterin: „Ich bin schnell rein ins Haus!“

„Erst daheim ist mir bewusst geworden, was da passiert ist. Ich musste dann wirklich einmal weinen“, ist Anita Scherr (54) aus Rosental an der Kainach betroffen. Dass sie und ihr Mann einmal zu Lebensrettern werden würden, hätte sie sich nie ausgemalt. Doch Mittwochfrüh ist es passiert! „Wir haben einen Knall gehört, dann ist auch schon schwarzer Rauch aufgestiegen. Ich hab sofort den Notruf gewählt, dann sind mein Mann Johannes und ich mit dem Auto zu den Nachbarn losgefahren.“