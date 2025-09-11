Vorteilswelt
Ski-Asse in Südamerika

In Chile: Auf Tuchfühlung zu den Allerschnellsten!

Ski Alpin
11.09.2025 06:30
Hemetsberger & Co. geben in Chile Vollgas.
Hemetsberger & Co. geben in Chile Vollgas.(Bild: Ski Austria)

Sommer im Winter: Österreichs Ski-Stars bereiten sich aktuell in Südamerika auf die Olympia-Saison vor, haben in Chile und Argentinien beste Bedingungen. Speziell im Speed-Bereich suchen unsere Athleten den Anschluss an die absolute Weltspitze, die ersten Eindrücke aus Chile geben Mut.

Rund eine Million Euro kostet den heimischen Ski-Verband die aktuell laufende Südamerika-Vorbereitung der Herren und Damen auf die neue Saison – eine kostspielige, aber angesichts der Lage auf den heimischen Gletschern alternativlose Investition. Die sich heuer auszuzahlen scheint. „Wir haben, gerade im Speedbereich, unglaubliche Bedingungen“, berichtet Herren-Cheftrainer Marko Pfeifer. „Wir haben viel an schnellen, aber auch an Gleitkurven gearbeitet, wissen, dass wir da Aufholbedarf haben.“

