Das zweitschönste Dorf der Welt ist in Österreich

Platz 5: Gásadalur, Färöer-Inseln

Gásadalur galt bis Anfang des 21. Jahrhunderts als einer der isoliertesten Orte Europas – das Dorf konnte nur zu Fuß oder per Hubschrauber erreicht werden. Nachdem 2003 der Gásadalstunnel eröffnet wurde, ist es weitaus unkomplizierter auch mit dem Auto zu erreichen. Es leben nur noch zehn bis 15 Menschen in der kleinen Siedlung. Bekannt ist vor allem der Múlafossur-Wasserfall, der direkt von der Klippe ins Meer stürzt. Es handelt sich dabei um eines der meistfotografierten Motive der Gegend.



