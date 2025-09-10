Trump fordert von EU 100-Prozent-Zölle gegen China

US-Präsident Donald Trump hat die Europäische Union aufgefordert, Zölle von 100 Prozent gegen China und Indien zu erheben. Mit dieser Maßnahme gegen die beiden größten Abnehmer von russischem Öl soll Putin unter Druck gesetzt werden.
Trump erhob die massive Forderung in einem Gruppenanruf mit hochrangigen Vertretern der USA und der EU, wie die „Financial Times“ zuerst berichtete. Washington sei auch bereit, alle von der EU gegen die beiden asiatischen Staaten erhobenen Zölle in gleicher Höhe zu verhängen, erklärte der Präsident laut dem Bericht.
China größter Käufer von russischem Öl
Die USA erheben bereits 50 Prozent Strafzölle auf Güter aus Indien wegen des Kaufs von Erdöl aus Russland. China wurde von diesen Sekundärzöllen bisher verschont, obwohl es der größte Abnehmer von russischem Öl ist. Aufgrund einer im Zollstreit mit den Vereinigten Staaten ausverhandelten Pause gelten aktuell 30 Prozent Zölle auf chinesische Produkte.
Neue Strategie nach ergebnislosem Gipfel
Nachdem seine Versuche, Russlands Machthaber Wladimir Putin zu einer Beendigung des Krieges gegen die Ukraine zu bewegen, nicht gefruchtet haben, fährt Trump jetzt eine andere Strategie. Mit Strafzöllen gegen Russlands Handelspartner soll dem Kreml der Hahn, durch den Einnahmen aus Ölexporten in seine Kriegskasse fließen, zugedreht werden. Zu Trumps Aufforderung an die EU gab es bisher weder aus dem Weißen Haus noch von EU-Spitzen eine offizielle Reaktion.
