Trump fordert von EU 100-Prozent-Zölle gegen China

Neue Strategie nach ergebnislosem Gipfel

Nachdem seine Versuche, Russlands Machthaber Wladimir Putin zu einer Beendigung des Krieges gegen die Ukraine zu bewegen, nicht gefruchtet haben, fährt Trump jetzt eine andere Strategie. Mit Strafzöllen gegen Russlands Handelspartner soll dem Kreml der Hahn, durch den Einnahmen aus Ölexporten in seine Kriegskasse fließen, zugedreht werden. Zu Trumps Aufforderung an die EU gab es bisher weder aus dem Weißen Haus noch von EU-Spitzen eine offizielle Reaktion.