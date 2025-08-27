US-Zölle gegen Indien wegen Kreml-Öldeals in Kraft

Erst in der vergangenen Woche besuchte Indiens Außenminister Subrahmanyam Jaishankar Moskau und wurde im Kreml von Präsident Wladimir Putin empfangen. Es gibt zwar Medienberichte, wonach Indien die russischen Öllieferungen drosseln will. Offiziell betonte Delhi aber mehrfach, dass es seine Rohstoffe weiter von dort beziehen werde, wo es günstig sei. Russland muss sein Öl – auch wegen der westlichen Sanktionen – mit Rabatt verkaufen. Bis Jahresende ist zudem ein Treffen von Putin mit Indiens Hindu-nationalistischen Regierungschef Narendra Modi in Neu-Delhi angekündigt. Ein genauer Termin steht aber noch nicht fest.