Unrealistisch? Experte zweifelt an Kopftuchverbot

Schwarz-Rot-Pink will das geplante Kopftuchverbot für unter 14-Jährige als Kampf gegen die Unterdrückung verstanden wissen will. Experten zweifeln dennoch an der Durchführbarkeit des Gesetzes. „Selbst wenn die Regierung bei den Unterdrückern ansetzt, ist das Verbot des Kopftuches für ein Mädchen ein Eingriff in die Religionsfreiheit“, erklärte Verfassungsrechtler Heinz Mayer am Mittwoch im Ö1-„Morgenjournal“.