Mit diesem Trick zockte Kriminelle Burschen ab

Mit zwei Freunden war der 15-Jährige am Montagabend auf der Bundesstraße bei Altmelon im Bezirk Zwettl unterwegs, als die Lenkerin einer BMW-Limousine mit rumänischen Kennzeichen die Mopedfahrer anhielt. Ob sie ihr helfen könnten, sie brauche dringend ausländisches Geld in Euro gewechselt, fragte sie die Burschen. Schließlich gelang es der Frau, den 15-Jährigen zu überreden, ihr 300 Euro für vier 500-Rubel-Scheine zu geben. Letztere seien das Doppelte wert, redete die Unbekannte dem Jugendlichen ein.