Australien: Neuer Impfstoff gegen Koala-Krankheit

Nur ein einziger Piks

Das Vakzin könne einen entscheidenden Unterschied machen, zitierte der australische Sende ABC Peter Timms, Mikrobiologie-Professor an der UniSC. „Denn heute gibt es bereits weniger Koalas als gestern.“ Besonders praktisch: Die neue Version funktioniert mit nur einer Dosis. „Denn bei einem Koala hat man keine zweite Chance, ihn einzufangen“, betonte der Experte. Die Krankheit gilt als einer der Hauptgründe, warum die Tiere in Teilen Australiens seit 2022 offiziell als „gefährdet“ eingestuft werden. Neben Chlamydien setzen auch Verkehrsunfälle, Angriffe durch Hunde und der Verlust von Lebensraum den ikonischen Tieren massiv zu.