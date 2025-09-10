Vorteilswelt
Nach langer Regenpause

Jetzt wartet Tennis-Model auf Österreichs Nummer 1

Vorarlberg
10.09.2025 09:02
Julia Grabher
Julia Grabher(Bild: GEPA)

Österreichs Nummer eins, die Vorarlbergerin Julia Grabher ist in dieser Woche beim WTA125-Turnier in San Sebastián engagiert. Eigentlich hätte die 29-Jährige bereits am Montag im Baskenland ins Geschehen einsteigen sollen – Regen verhinderten den Beginn ihres Spiels gegen Lokalmatadorin Lucia Cortez Llorca allerdings um mehr als 24 Stunden.

0 Kommentare

Der ursprüngliche Zeitplan hätte vorgesehen, dass Julia Grabher am Montagnachmittag auf Court 7 ihre Auftaktpartie gegen die 25-jährige Spanierin Lucia Cortez Llorca (WTA-Nr. 697) spielt. Allerdings hatte der Wettergott andere Pläne, Regen verhinderte bereits davor die Austragung der Quali-Matches, wodurch sich der ganze Zeitplan nach hinten verschob. Erst am Dienstagabend um kurz vor 18.30 konnte die Grabher-Partie beginnen.

Kurzer Prozess nach neun Games in Serie
Und da machte die Weltranglisten-117. schnell deutlich, dass sie die Hängepartie in keiner Weise aus der Bahn geworfen hatte. Zwar ging die Lokalmatadorin mit 1:0 in Führung, danach gelangen der Vorarlbergerin aber gleich neun Games in Serie, womit sie auf 6:1, 3:0 stellte. Cortez Llorca gelang aber auch im zweiten Satz nicht mehr als ein Ehrenpunkt, nach 1:21 Stunden verließ die Dornbirnerin den Sandplatz als ungefährdete 6:1, 6:1-Siegerin.

Im Achtelfinale geht es nun am Mittwoch – angesetzt ist die Partie für den Nachmittag, wobei ab 15 Uhr erneut Regen einsetzen soll – gegen die 25-jährige Kanadierin Carson Branstine. Die aktuelle Nummer 192 der Welt, die sich in San Sebastián durch die Quali kämpfen musste, schaffte in diesem Jahr bereits den Sprung ins Wimbledon-Hauptfeld, wo sie sich in Runde eins Superstar Aryna Sabalenka aber 1:6, 5:7 geschlagen geben musste.

Vorarlberg
Nach langer Regenpause
Jetzt wartet Tennis-Model auf Österreichs Nummer 1
7 Tore in 4 Spielen
Ex-Bundesligastürmer hat neue sportliche Heimat
Schulden angehäuft
Freund springt vor Gericht für Angeklagte ein
Dichtes Programm
ÖSV-Hoffnung nennt Sölden als erstes Saisonziel
Zehn Mitarbeiter
Neue Stelle für Bürokratieabbau in Vorarlberg
