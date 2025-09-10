Jetzt wartet Tennis-Model auf Österreichs Nummer 1

Kurzer Prozess nach neun Games in Serie

Und da machte die Weltranglisten-117. schnell deutlich, dass sie die Hängepartie in keiner Weise aus der Bahn geworfen hatte. Zwar ging die Lokalmatadorin mit 1:0 in Führung, danach gelangen der Vorarlbergerin aber gleich neun Games in Serie, womit sie auf 6:1, 3:0 stellte. Cortez Llorca gelang aber auch im zweiten Satz nicht mehr als ein Ehrenpunkt, nach 1:21 Stunden verließ die Dornbirnerin den Sandplatz als ungefährdete 6:1, 6:1-Siegerin.