Jetzt wartet Tennis-Model auf Österreichs Nummer 1

Österreichs Nummer eins, die Vorarlbergerin Julia Grabher ist in dieser Woche beim WTA125-Turnier in San Sebastián engagiert. Eigentlich hätte die 29-Jährige bereits am Montag im Baskenland ins Geschehen einsteigen sollen – Regen verhinderten den Beginn ihres Spiels gegen Lokalmatadorin Lucia Cortez Llorca allerdings um mehr als 24 Stunden.
Der ursprüngliche Zeitplan hätte vorgesehen, dass Julia Grabher am Montagnachmittag auf Court 7 ihre Auftaktpartie gegen die 25-jährige Spanierin Lucia Cortez Llorca (WTA-Nr. 697) spielt. Allerdings hatte der Wettergott andere Pläne, Regen verhinderte bereits davor die Austragung der Quali-Matches, wodurch sich der ganze Zeitplan nach hinten verschob. Erst am Dienstagabend um kurz vor 18.30 konnte die Grabher-Partie beginnen.
Kurzer Prozess nach neun Games in Serie
Und da machte die Weltranglisten-117. schnell deutlich, dass sie die Hängepartie in keiner Weise aus der Bahn geworfen hatte. Zwar ging die Lokalmatadorin mit 1:0 in Führung, danach gelangen der Vorarlbergerin aber gleich neun Games in Serie, womit sie auf 6:1, 3:0 stellte. Cortez Llorca gelang aber auch im zweiten Satz nicht mehr als ein Ehrenpunkt, nach 1:21 Stunden verließ die Dornbirnerin den Sandplatz als ungefährdete 6:1, 6:1-Siegerin.
Im Wimbledon gegen Sabalenka
Im Achtelfinale geht es nun am Mittwoch – angesetzt ist die Partie für den Nachmittag, wobei ab 15 Uhr erneut Regen einsetzen soll – gegen die 25-jährige Kanadierin Carson Branstine. Die aktuelle Nummer 192 der Welt, die sich in San Sebastián durch die Quali kämpfen musste, schaffte in diesem Jahr bereits den Sprung ins Wimbledon-Hauptfeld, wo sie sich in Runde eins Superstar Aryna Sabalenka aber 1:6, 5:7 geschlagen geben musste.
