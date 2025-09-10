Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Blamage für Selecao

Underdog schlägt Brasilien und träumt von der WM

Fußball International
10.09.2025 08:07
Bolivien darf weiter von der ersten WM-Teilnahme seit 32 Jahren träumen.
Bolivien darf weiter von der ersten WM-Teilnahme seit 32 Jahren träumen.(Bild: AFP/APA/AIZAR RALDES)

Bolivien darf nach einem überraschenden 1:0-Erfolg gegen Brasilien weiter von der ersten WM-Teilnahme seit 32 Jahren träumen. Durch den Erfolg hat sich der Underdog noch das Ticket für die interkontinentalen Playoffs gesichert. Für die Selecao hingegen steht am Ende der WM-Qualifikation ein historisch schlechtes Ergebnis. 

0 Kommentare

Spiele in Bolivien sind zugegeben immer eine besondere Herausforderung. Immerhin werden sie auf rund 4100 Metern Höhe ausgetragen. Dennoch gilt die 0:1-Pleite der Brasilianer als Blamage. Zumal sie einen historischen Tiefpunkt besiegelt: Am Ende der WM-Qualifikation liegt das Team von Carlo Ancelotti nach sechs Niederlagen in 18 Spielen nur auf dem fünften Rang! Noch nie war die Selecao so schlecht platziert.

Sechs Teams und zwei Tickets
Underdog Bolivien hingegen zeigte einen kämpferischen Auftritt und belohnte sich durch einen Foulelfmeter in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Miguel Terceros verwandelte eiskalt. Damit sicherte sich sein Team noch den siebten Rang, der zur Teilnahme an den interkontinentalen Playoffs berechtigt.

Lesen Sie auch:
Kap Verde steht kurz davor sich zum ersten Mal für eine WM zu qualifizieren.
Favorit besiegt
Kleiner Inselstaat steht vor großer WM-Sensation
09.09.2025

Dort treffen die Bolivianer – die von der ersten WM-Teilnahme seit 1994 träumen – in einem Ausscheidungsturnier auf Gegner aus verschiedenen Kontinenten. Bisher hat sich auch Neukaledonien (Ozeanien) dafür qualifiziert. Zwei der sechs dort antretenden Teams erhalten noch ein Ticket für die WM. 

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
330.701 mal gelesen
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
169.898 mal gelesen
Wien
Drama um kleinen Luka: Mutter legt Alko-Beichte ab
109.659 mal gelesen
Der erst neun Monate alte Bub wurde vergangenen Donnerstag von den Eltern am Wienerberg im ...
Innenpolitik
Wenn Herbert Kickl über Verrat spricht
2204 mal kommentiert
Bei Klaus Webhofer gab FPÖ-Chef Herbert Kickl sein Comeback in die Medien.
Innenpolitik
Kickl: „Habe vielleicht einen Fehler gemacht …“
1755 mal kommentiert
FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl ging im ORF-Sommergespräch auch wieder auf die ÖVP los.
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
1625 mal kommentiert
Mehr Fußball International
Notwendig, aber ...
Baumgartner: „Etwas skurril und außergewöhnlich“
Blamage für Selecao
Underdog schlägt Brasilien und träumt von der WM
Weg zur WM 2026
Nerven bewahrt! Großer Fußball-Traum rückt näher
Neuer-Wirbel beim DFB
„… dann wird Manu sicher nicht Nein sagen!“
Die „Krone“ analysiert
ÖFB-Noten: Das Abwehr-Zentrum agierte herausragend
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf