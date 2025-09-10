Underdog schlägt Brasilien und träumt von der WM

Spiele in Bolivien sind zugegeben immer eine besondere Herausforderung. Immerhin werden sie auf rund 4100 Metern Höhe ausgetragen. Dennoch gilt die 0:1-Pleite der Brasilianer als Blamage. Zumal sie einen historischen Tiefpunkt besiegelt: Am Ende der WM-Qualifikation liegt das Team von Carlo Ancelotti nach sechs Niederlagen in 18 Spielen nur auf dem fünften Rang! Noch nie war die Selecao so schlecht platziert.