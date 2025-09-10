Underdog schlägt Brasilien und träumt von der WM

Bolivien darf nach einem überraschenden 1:0-Erfolg gegen Brasilien weiter von der ersten WM-Teilnahme seit 32 Jahren träumen. Durch den Erfolg hat sich der Underdog noch das Ticket für die interkontinentalen Playoffs gesichert. Für die Selecao hingegen steht am Ende der WM-Qualifikation ein historisch schlechtes Ergebnis.
Spiele in Bolivien sind zugegeben immer eine besondere Herausforderung. Immerhin werden sie auf rund 4100 Metern Höhe ausgetragen. Dennoch gilt die 0:1-Pleite der Brasilianer als Blamage. Zumal sie einen historischen Tiefpunkt besiegelt: Am Ende der WM-Qualifikation liegt das Team von Carlo Ancelotti nach sechs Niederlagen in 18 Spielen nur auf dem fünften Rang! Noch nie war die Selecao so schlecht platziert.
Sechs Teams und zwei Tickets
Underdog Bolivien hingegen zeigte einen kämpferischen Auftritt und belohnte sich durch einen Foulelfmeter in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Miguel Terceros verwandelte eiskalt. Damit sicherte sich sein Team noch den siebten Rang, der zur Teilnahme an den interkontinentalen Playoffs berechtigt.
Dort treffen die Bolivianer – die von der ersten WM-Teilnahme seit 1994 träumen – in einem Ausscheidungsturnier auf Gegner aus verschiedenen Kontinenten. Bisher hat sich auch Neukaledonien (Ozeanien) dafür qualifiziert. Zwei der sechs dort antretenden Teams erhalten noch ein Ticket für die WM.
