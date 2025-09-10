Harry kam als Großspender nach Großbritannien

Bejubelt von Fans hat der britische Prinz Harry seine Wohltätigkeitsreise beim Heimatbesuch in Großbritannien fortgesetzt. Der 40-Jährige spendete in Nottingham 1,1 Millionen Pfund (umgerechnet 1,27 Millionen Euro) an die Organisation „Children in Need“ – aus eigener Tasche, wie die Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf einen Sprecher berichtete.
Zu einem Treffen mit König Charles III. (76) oder seinem Bruder, Thronfolger Prinz William (43), kam es vorerst nicht.
Nach dem jahrelangen, zerfahrenen Streit zwischen Harry und seiner Familie käme ein Gespräch, über das Informationen an die Öffentlichkeit gelangen, einer Sensation gleich. Harry wird dem Vernehmen nach noch bis Donnerstag in Großbritannien bleiben.
Selfies mit den Anhängern
Zu seinem Termin in Nottingham kam Harry Medienberichten zufolge wegen des Verkehrs infolge eines U-Bahn-Streiks in London mit 45-minütiger Verspätung. Nach dem Bruch mit der Familie, der Auswanderung in die USA und dem Rückzug von allen royalen Ämtern stehen Harry keine Polizei-Eskorten mehr zu. Empfangen wurde er von etlichen Anhängern, im Tagesverlauf machte der Prinz Fotos mit seinen Fans.
Auch nach dem Zerwürfnis mit der Königsfamilie haben Harry und Ehefrau Meghan (44) zahlreiche Einnahmequellen, die eine Millionenspende möglich machen. Beide haben unter anderem einen lukrativen Vertrag mit Netflix. Harry bekam nach dem Tod seiner Mutter Diana PA-Angaben zufolge sieben Millionen Pfund (rund 8,1 Millionen Euro) zugesprochen. Auch von seinen Großeltern, Queen Elizabeth II. und Prinz Philip, dürfte er eine Erbschaft erhalten haben.
