Nerven bewahrt! Großer Fußball-Traum rückt näher

Am Ende lagen sich alle Spieler in den Armen, wurde mit den 500 mitgereisten Fans der erste „Dreier“ in Bosnien gefeiert, „Oh wie ist das schön“, angestimmt. Zumal auch ein neuer Rekord aufgestellt wurde: Erstmals überhaupt startete Österreich mit vier Siegen in eine Qualifikation. Das war ein Riesenschritt Richtung Weltmeisterschaft 2026. Und wie hatte es Alaba schon nach dem 1:0 gegen Zypern gesagt: „Wer solche Spiele gewinnt, wird am Ende oben stehen.“