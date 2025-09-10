Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Weg zur WM 2026

Nerven bewahrt! Großer Fußball-Traum rückt näher

Fußball International
10.09.2025 07:29
Großer Jubel nach einem großen Schritt in Richtung WM 2026!
Großer Jubel nach einem großen Schritt in Richtung WM 2026!(Bild: GEPA)

Österreich ringt Bosnien im Kampf um Platz eins im Hexenkessel von Zenica mit 2:1 nieder. Mit dem vierten Sieg hat das Team von Teamchef Ralf Rangnick auch einen neuen Quali-Startrekord aufgestellt. Das Goldtor von Konrad Laimer erfolgte nach einem unnötigen Ausgleich.

0 Kommentare

„Die Bosnier werden über die Emotionen kommen“, hatte Ralf Rangnick angekündigt. Was Österreichs Teamchef vor dem Anpfiff zu spüren kam. Als der Deutsche, von seiner Sprunggelenks-OP gehandicapt, die rund 70 Meter vom Spielertunnel zur Ersatzbank auf einem Elektro-Rad quer über das Spielfeld zurücklegte, hallte ein gellendes Pfeifkonzert durch das kleine, enge, alte Stadion Bilinio Polje in Zenica.

Lesen Sie auch:
Österreich jubelt über einen großen Schritt Richtung WM-Endrunde.
2:1-Sieg in Bosnien
Glanzlos erfolgreich! Österreich voll auf WM-Kurs
09.09.2025
Spezieller Anblick
Warum Rangnick hier über den Stadionrasen radelt
09.09.2025

Das war aber nur ein Vorgeschmack: Wechselgesänge, frenetischer Jubel bei jedem Tackling, jedem Eckball, Pfiffe bei Österreichs Ballbesitz – und der Hexenkessel, also die giftigen Bosnier auf den Rängen und auf dem Rasen, zeigte bei Österreichs Team Wirkung. Daher wurden die Bälle oft nur weit weggeschlagen, gab es nicht die erhofften Räume für Umschaltaktionen.

„Oh wie ist das schön“
Spielerisch kein Leckerbissen. Das war schon okay, es ging ja um keinen Schönheitspreis, sondern wurde ein Abnützungskampf um ein WM-Ticket. Und da bissen sich Alaba und Co. in die Partie, erarbeiteten sich ein Übergewicht.

Marcel Sabitzer und David Alaba
Marcel Sabitzer und David Alaba(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Was letztlich auch belohnt wurde. Natürlich war es ärgerlich, dass Marcel Sabitzers Volley-Führung nur 100 Sekunden hielt, Edin Dzeko zum 1:1 „eingeladen“ wurde. Das darf einem Klasse-Team eigentlich nicht passieren. Aber die Reaktion darauf war stark, zeugte von Reife, hatten Nerven aus Stahl. Auch wenn Konrad Laimer der Ball vor seinem Goldtor zum 2:1 glücklich vor die Füße fiel. im 50. Länderspiel sein sechstes Tor – wohl sein wichtigstes.

Lesen Sie auch:
David Alaba und Co. feierten einen wichtigen Sieg gegen Bosnien-Herzegowina
Die „Krone“ analysiert
ÖFB-Noten: Das Abwehr-Zentrum agierte herausragend
10.09.2025

Am Ende lagen sich alle Spieler in den Armen, wurde mit den 500 mitgereisten Fans der erste „Dreier“ in Bosnien gefeiert, „Oh wie ist das schön“, angestimmt. Zumal auch ein neuer Rekord aufgestellt wurde: Erstmals überhaupt startete Österreich mit vier Siegen in eine Qualifikation. Das war ein Riesenschritt Richtung Weltmeisterschaft 2026. Und wie hatte es Alaba schon nach dem 1:0 gegen Zypern gesagt: „Wer solche Spiele gewinnt, wird am Ende oben stehen.“

Vorerst zog Österreich (allerdings mit einem Spiel weniger) mit Bosnien gleich. Aber der gestrige Sieg war sechs Zähler wert. Zumal sich Rumänien (nur 2:2 in Zypern) in der Gruppe H wohl endgültig aus dem Rennen um Platz eins nahm. Jetzt spricht alles für Österreich, für die erste WM seit 1998! Der große Traum rückt näher.

Porträt von Rainer Bortenschlager
Rainer Bortenschlager
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
330.689 mal gelesen
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
168.239 mal gelesen
Wien
Drama um kleinen Luka: Mutter legt Alko-Beichte ab
108.539 mal gelesen
Der erst neun Monate alte Bub wurde vergangenen Donnerstag von den Eltern am Wienerberg im ...
Innenpolitik
Wenn Herbert Kickl über Verrat spricht
2202 mal kommentiert
Bei Klaus Webhofer gab FPÖ-Chef Herbert Kickl sein Comeback in die Medien.
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
1890 mal kommentiert
Innenpolitik
Kickl: „Habe vielleicht einen Fehler gemacht …“
1752 mal kommentiert
FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl ging im ORF-Sommergespräch auch wieder auf die ÖVP los.
Mehr Fußball International
Weg zur WM 2026
Nerven bewahrt! Großer Fußball-Traum rückt näher
Neuer-Wirbel beim DFB
„… dann wird Manu sicher nicht Nein sagen!“
Die „Krone“ analysiert
ÖFB-Noten: Das Abwehr-Zentrum agierte herausragend
„Krone“-Stopplicht
Weiße Weste
WM-Quali naht
Rangnick nach 2:1-Sieg: „Das ist mir völlig egal“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf