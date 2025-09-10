Meisterliche Elektrogrills von Weber gewinnen

Die Grills punkten nicht nur mit kompaktem Design und kinderleichter Bedienung, sondern auch mit praktischen Funktionen wie Warmhalten, Dämpfen oder sogar Räuchern. Dank der abnehmbaren Auffangschale und emaillierten Grillroste sind sie besonders leicht zu reinigen. Ob für ein schnelles Abendessen, gesellige Runden oder spontanes Grillen zwischendurch – die Lumin Elektrogrills sind die perfekte Lösung für alle, die urban wohnen und trotzdem nicht auf Grillgenuss verzichten möchten. Weitere Informationen zu den Lumin Elektrogrills finden Sie HIER.