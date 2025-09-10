Meisterliche Elektrogrills von Weber gewinnen

Vorteilswelt
10.09.2025 09:15
(Bild: weber)

Die „Krone“ verlost gemeinsam mit Weber zwei stylische Elektrogrills aus der Lumin-Serie – in den trendigen Farben Mint Green und Crimson. So wird jeder Balkon oder jede Terrasse im Handumdrehen zur Grillzone.

Mit der Lumin-Serie von Weber kommt echtes Grillvergnügen auch auf Balkon und Terrasse – ganz ohne Holzkohle oder Gas. Die leistungsstarken Elektrogrills erreichen Temperaturen von bis zu 315 °C, sodass selbst Steaks scharf angebraten werden können.

Die Grills punkten nicht nur mit kompaktem Design und kinderleichter Bedienung, sondern auch mit praktischen Funktionen wie Warmhalten, Dämpfen oder sogar Räuchern. Dank der abnehmbaren Auffangschale und emaillierten Grillroste sind sie besonders leicht zu reinigen. Ob für ein schnelles Abendessen, gesellige Runden oder spontanes Grillen zwischendurch – die Lumin Elektrogrills sind die perfekte Lösung für alle, die urban wohnen und trotzdem nicht auf Grillgenuss verzichten möchten. Weitere Informationen zu den Lumin Elektrogrills finden Sie HIER

Zusammen mit Weber, der weltweit führenden BBQ-Kultmarke, verlost die „Krone“ nun je einen Elektrogrill der Serie LUMIN in der Farbe MintGreen und Crimson. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und mit ein wenig Glück sind Sie einer der glücklichen Gewinner. Teilnahmeschluss ist der 15.09., 09:00 Uhr.

