Matty Valentino: „Die schönste Zeit meines Lebens“

Seine Hits laufen von der Schweiz bis nach Deutschland: Der Tiroler Après-Ski-Star Matty Valentino meldet sich mit einem neuen Song zurück – und freut sich gleichzeitig auf sein größtes Glück. Er und seine Sarita werden zum ersten Mal Eltern.
Nicht nur auf den Hütten in seiner Tiroler Heimat, sondern von der Schweiz bis nach Deutschland hört man die Hits von „Hurra, die Gams“-Après-Ski-Star Matty Valentino. Ab Freitag hat er seinen neuesten Streich parat: „I leb wie i leb“ ist ein Lied, das eine neue Seite von ihm zeigt: „Es geht um Liebe, ums Leben und darum, zu sich selbst zu stehen.“
Und deswegen lässt er den Worten Taten folgen und reserviert die kommende Zeit für seine Familie. Denn Matty und seine Partnerin Sarita Herzog werden zum ersten Mal Eltern: „Es ist die schönste Zeit meines Lebens. Bald kommt unser kleines Wunder zur Welt – und das verändert einfach alles“, schwärmt der Sänger im Gespräch mit der „Krone“.
Ob Mädchen oder Bub, wollten uns die zwei Hübschen noch nicht verraten – wir wünschen alles Gute.
