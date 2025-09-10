Matty Valentino: „Die schönste Zeit meines Lebens“

Und deswegen lässt er den Worten Taten folgen und reserviert die kommende Zeit für seine Familie. Denn Matty und seine Partnerin Sarita Herzog werden zum ersten Mal Eltern: „Es ist die schönste Zeit meines Lebens. Bald kommt unser kleines Wunder zur Welt – und das verändert einfach alles“, schwärmt der Sänger im Gespräch mit der „Krone“.

Ob Mädchen oder Bub, wollten uns die zwei Hübschen noch nicht verraten – wir wünschen alles Gute.