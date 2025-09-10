Vorteilswelt
Baby-News & neuer Song

Matty Valentino: „Die schönste Zeit meines Lebens“

Adabei Österreich
10.09.2025 08:41
Matty Valentino freut sich nicht nur auf seinen neuen Song, sondern auch auf die Zeit als Papa.
Matty Valentino freut sich nicht nur auf seinen neuen Song, sondern auch auf die Zeit als Papa.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Seine Hits laufen von der Schweiz bis nach Deutschland: Der Tiroler Après-Ski-Star Matty Valentino meldet sich mit einem neuen Song zurück – und freut sich gleichzeitig auf sein größtes Glück. Er und seine Sarita werden zum ersten Mal Eltern.

0 Kommentare

Nicht nur auf den Hütten in seiner Tiroler Heimat, sondern von der Schweiz bis nach Deutschland hört man die Hits von „Hurra, die Gams“-Après-Ski-Star Matty Valentino. Ab Freitag hat er seinen neuesten Streich parat: „I leb wie i leb“ ist ein Lied, das eine neue Seite von ihm zeigt: „Es geht um Liebe, ums Leben und darum, zu sich selbst zu stehen.“

Ein Herz und eine Seele: Matty Valentino und seine Sarita
Ein Herz und eine Seele: Matty Valentino und seine Sarita(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Und deswegen lässt er den Worten Taten folgen und reserviert die kommende Zeit für seine Familie. Denn Matty und seine Partnerin Sarita Herzog werden zum ersten Mal Eltern: „Es ist die schönste Zeit meines Lebens. Bald kommt unser kleines Wunder zur Welt – und das verändert einfach alles“, schwärmt der Sänger im Gespräch mit der „Krone“.

Ob Mädchen oder Bub, wollten uns die zwei Hübschen noch nicht verraten – wir wünschen alles Gute.

Porträt von Norman Schenz
Norman Schenz
