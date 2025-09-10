Weiteres uneheliches Kind im belgischen Königshaus

Prinz Laurent (61), der jüngere Bruder des belgischen Königs Philippe, hat Berichten zufolge die Vaterschaft eines erwachsenen Sohnes offiziell anerkannt. Wie belgische Medien übereinstimmend berichten, handelt es sich bei dem 25-jährigen Mann um Clément Vandenkerckhove.
In einer gemeinsamen Mitteilung erklären Prinz Laurent und Clément, dass sie in den vergangenen Jahren offen und ehrlich über ihre Beziehung gesprochen hätten. Die Anerkennung sei das Ergebnis gegenseitiger Gespräche. Nach der Bekanntgabe werde sich der Prinz nicht weiter zu dem Thema äußern.
Beziehung mit flämischer Sängerin
Seit Langem gab es Gerüchte, dass Clément aus einer Beziehung zwischen Prinz Laurent und der flämischen Sängerin und Schauspielerin Wendy van Wanten stamme. Der genaue Zeitpunkt der Vaterschaftsanerkennung ist wohl kein Zufall: Der TV-Sender VTM hat eine Dokumentation mit dem Titel „Clément, Sohn von ...” angekündigt, in der sich Clément erstmals öffentlich zu seinem Vater äußert. Außerdem verrät der Sender:
Der neue Prinz habe „eine venezolanische Freundin und ist verrückt nach Pferden und schnellen Autos“.
Laurent damit wie sein Vater
Prinz Laurent ist seit 2003 mit Prinzessin Claire (51) verheiratet und hat mit ihr drei weitere Kinder. Die Anerkennung von Clément ändert nichts an der Thronfolge. Er soll den Titel „Seine Königliche Hoheit Clément, Prinz von Belgien, Prinz von Sachsen-Coburg” erhalten.
Mit dieser Entscheidung tritt Prinz Laurent in die Fußstapfen seines eigenen Vaters. Im Jahr 2020 hatte Ex-König Albert II. nach einem jahrelangen Rechtsstreit seine 1968 unehelich geborene Tochter Delphine Boël als Prinzessin von Belgien anerkannt.
