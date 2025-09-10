Wirbel um Pläne: Festival soll Spielplatz weichen

„Intensiver“ Wunsch nach Spielplatz

Knaak betont weiters, dass die Wiese früher schon ein Spielplatz war und es seit Jahren einen „intensiven“ Wunsch der dortigen Bevölkerung gebe, diesen wiederherzustellen. Es stelle sich die Frage, warum der Platz, der bereits ein Spielplatz war, nicht wieder einer sein dürfe, nur damit der Musikverein zwei Tage im Jahr dort eine Veranstaltung abhalten könne, so Knaak. Die Kosten für das Projekt würden zudem „deutlich geringer“ sein, als von der FPÖ behauptet. Das Ziel ist, dass der Spielplatz noch heuer errichtet wird.