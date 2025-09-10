Dreiste Diebe jausneten und tranken bei Einbruch

Niederösterreicher (27) stürzte am Watzmann in Tod
Bei Überschreitung
Besonders dreiste Diebe waren in den vergangenen Tagen im Salzburger Hallein unterwegs! Nicht nur, dass sie in eine Wohnung einbrachen und Bargeld und Schmuck stahlen, aßen und tranken sie auch noch Lebensmittel der Bewohner.
Zwischen Sonntag und Dienstag brachen die unbekannten Täter in eine Wohnung in Hallein ein. Die Besitzer der Wohnung eines Mehrparteienhauses, bei der die Einbrecher die Terrassentür aufbrachen, waren auf Urlaub.
Die Einbrecher erbeuteten Bargeld und Schmuck. Dazu jausneten sie dabei offenbar noch diverse Lebensmittel und tranken Getränke der Wohnungsbesitzer. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.