„Bisschen verzweifelt!“ Sinner-Ex blamiert Rune

Tennis-Profi Anna Kalinskaya – ehemalige Freundin von Jannik Sinner – hat pikante Details über Holger Rune verraten. Der Däne habe ihr „zehn Mal geschrieben, bevor er aufgegeben hat.“ Anschließend zeichnet die Russin ein wenig schmeichelhaftes Bild des Tennis-Stars.
„Ja, es ist wieder Holger Rune. Er schickt allen Nachrichten: Mir hat er etwa zehn geschickt, dann ist er verschwunden“, erzählt Kalinskaya im Podcast „First and Red“. Es ist nicht das erste Mal, dass der Däne mit unerwiderten Flirtversuchen ungewollte Aufmerksamkeit erlangt. Auch bei Tennis-Ass Veronika Kudermetova wollte er – laut deren Angaben – schon vergeblich landen.
Jetzt rechnet also auch Kalinskaya mit dem Tennis-Playboy ab. „Ich habe den Eindruck, dass er eine sehr hohe Meinung von sich selbst hat, oder vielleicht macht er solche Dinge, ohne groß darüber nachzudenken. Oder, einfacher gesagt, er ist einfach ein bisschen verzweifelt.“
Eine verbale Ohrfeige für den 22-Jährigen. Allerdings befindet sich Rune laut der Russin dabei in guter Gesellschaft: „Aber ich muss sagen, dass er nicht der Einzige ist, der so ist.“ Die ehemalige Freundin von Jannik Sinner dürfte damit aber zumindest mal von weiteren Avancen von Rune sicher sein.
