Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Notwendig, aber ...

Baumgartner: „Etwas skurril und außergewöhnlich“

Fußball International
10.09.2025 08:40
Christoph Baumgartner war vom Anblick des Teamchefs auf dem Rad durchaus etwas verwirrt.
Christoph Baumgartner war vom Anblick des Teamchefs auf dem Rad durchaus etwas verwirrt.(Bild: GEPA)

„Es war schon ein bisschen skurril und außergewöhnlich“, gibt ÖFB-Teamspieler Christoph Baumgartner nach dem 2:1-Sieg in Bosnien zu. Was er damit meint? Die beherzten E-Bike-Fahrten von Teamchef Ralf Rangnick über den Rasen. Diese hatten aber einen ernsten Hintergrund. 

0 Kommentare

Österreichs Fußball-Teamchef Ralf Rangnick hat beim WM-Qualifikationsspiel am Dienstag in Zenica gegen Bosnien-Herzegowina (2:1) mit einem ungewöhnlichen Fortbewegungsmittel für Aufsehen gesorgt. Wegen dessen anhaltenden Sprunggelenksproblemen hatte Teammanager Lennart Coerdt seinem deutschen Landsmann ein schwarzes E-Bike mit dicken Reifen organisiert. Um die weiten Wege im Stadion zu bestreiten, rauschte Rangnick auf dem elektrifizierten Drahtesel über den Rasen.

Lesen Sie auch:
Teamchef Ralf Rangnick bewegte sich recht ungewöhnlich fort.
Spezieller Anblick
Warum Rangnick hier über den Stadionrasen radelt
09.09.2025

Ein ernster Hintergrund
„Mein Sprunggelenk ist leider immer noch nicht so gut beinander“, erklärte Rangnick, der noch an den Folgen einer im Juni vorgenommenen Operation laboriert. Er hätte Sorge gehabt, es nicht rechtzeitig zu Beginn der zweiten Hälfte von der Kabine auf die Trainerbank zu schaffen. Ein Golf-Kart, das der 67-Jährige im Trainingscamp in Windischgarsten primär verwendet hatte, war wegen der Enge des Stadions keine Option.

Daher entschied man sich für eine andere Lösung. „Ich weiß schon seit ein paar Tagen, dass die Wege hier weit sind“, sagte Rangnick. „Viel weiter weg geht es nicht.“ Der Anblick des radelnden Teamchefs war für Christoph Baumgartner „ein bisschen skurril und außergewöhnlich. Aber das hat schon einen Hintergedanken gehabt, warum das so war“, erklärte der Offensivspieler.

Ralf Rangnick auf seinem E-Bike.
Ralf Rangnick auf seinem E-Bike.(Bild: GEPA)

„Leider geht es seinem Fuß nicht so gut, und jetzt hat er halt eine Lösung gesucht, wie er den Weg so schnell wie möglich bewältigen kann, damit er schnell in der Kabine ist und Anweisungen geben kann.“

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
330.701 mal gelesen
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
169.898 mal gelesen
Wien
Drama um kleinen Luka: Mutter legt Alko-Beichte ab
109.659 mal gelesen
Der erst neun Monate alte Bub wurde vergangenen Donnerstag von den Eltern am Wienerberg im ...
Innenpolitik
Wenn Herbert Kickl über Verrat spricht
2204 mal kommentiert
Bei Klaus Webhofer gab FPÖ-Chef Herbert Kickl sein Comeback in die Medien.
Innenpolitik
Kickl: „Habe vielleicht einen Fehler gemacht …“
1755 mal kommentiert
FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl ging im ORF-Sommergespräch auch wieder auf die ÖVP los.
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
1625 mal kommentiert
Mehr Fußball International
Notwendig, aber ...
Baumgartner: „Etwas skurril und außergewöhnlich“
Blamage für Selecao
Underdog schlägt Brasilien und träumt von der WM
Weg zur WM 2026
Nerven bewahrt! Großer Fußball-Traum rückt näher
Neuer-Wirbel beim DFB
„… dann wird Manu sicher nicht Nein sagen!“
Die „Krone“ analysiert
ÖFB-Noten: Das Abwehr-Zentrum agierte herausragend
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf