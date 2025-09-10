Baumgartner: „Etwas skurril und außergewöhnlich“

Ein ernster Hintergrund

„Mein Sprunggelenk ist leider immer noch nicht so gut beinander“, erklärte Rangnick, der noch an den Folgen einer im Juni vorgenommenen Operation laboriert. Er hätte Sorge gehabt, es nicht rechtzeitig zu Beginn der zweiten Hälfte von der Kabine auf die Trainerbank zu schaffen. Ein Golf-Kart, das der 67-Jährige im Trainingscamp in Windischgarsten primär verwendet hatte, war wegen der Enge des Stadions keine Option.