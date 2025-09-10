Lilly Becker zeigt sich nackt im „Playboy“

„Ich bin genug, so wie ich bin“, erklärte sie gegenüber der „Bild“. Die Veröffentlichung der Fotos fällt zeitlich mit den neuen Gefängnismemoiren ihres Ex-Mannes zusammen.

Auf die Frage, ob dieser Zeitpunkt bewusst gewählt wurde, wollte Lilly Becker nicht direkt antworten, spielt aber mit der Situation. Im „Playboy“-Interview lässt sie ausrichten, dass sie ihm gerne ein signiertes Exemplar ihres Magazins schicken würde, falls er dies wünscht.