Die heißesten Bilder

Lilly Becker zeigt sich nackt im „Playboy“

Society International
10.09.2025 09:42

​Lilly Becker (49) sorgt mit ihrem Auftritt im Männermagazin „Playboy“ für Aufsehen. Die Ex-Frau von Boris Becker zeigt sich in der aktuellen Ausgabe nackt und offenbart, dass das Shooting für sie ein Akt der Selbstliebe und Befreiung war. Das Timing dafür habe einfach gestimmt. „Ich dachte mir, fuck it, ich sehe gut aus ...“

„Ich bin genug, so wie ich bin“, erklärte sie gegenüber der „Bild“. Die Veröffentlichung der Fotos fällt zeitlich mit den neuen Gefängnismemoiren ihres Ex-Mannes zusammen. 

Auf die Frage, ob dieser Zeitpunkt bewusst gewählt wurde, wollte Lilly Becker nicht direkt antworten, spielt aber mit der Situation. Im „Playboy“-Interview lässt sie ausrichten, dass sie ihm gerne ein signiertes Exemplar ihres Magazins schicken würde, falls er dies wünscht.

Lilly Becker am Cover des „Playboy“
Lilly Becker am Cover des „Playboy“(Bild: Sabine Liewald für PLAYBOY Deutschland Oktober 2025)

Akt der Selbstbefreiung
Allen Frauen will sie mit den Fotos sagen, „dass sie eine unsichtbare Krone haben und sie mit Stolz und Selbstbewusstsein tragen sollen. Dass sie auch dann eine Königin sind, wenn es ihnen gerade keiner sagt. Und wenn sie die innere Krone mal verlieren, sollten sie sie einfach wieder aufsetzen“, so die Dschungelkönigin, die sich beim Shooting lieber Bunny-Ohren aufgesetzt hat und als Häschen an Deck eines Bootes posiert.

Lilly Becker als Inbegriff des „Playboy“-Häschens
Lilly Becker als Inbegriff des „Playboy“-Häschens(Bild: Sabine Liewald für PLAYBOY Deutschland Oktober 2025)
Die Dschungelkönigin ist gerade nach Deutschland gezogen – geshootet wurde aber auf Ibiza.
Die Dschungelkönigin ist gerade nach Deutschland gezogen – geshootet wurde aber auf Ibiza.(Bild: Sabine Liewald für PLAYBOY Deutschland Oktober 2025)

Neuer Lebensabschnitt
Mit den Fotos für „Playboy“ verbindet Lilly Becker, die dieses Jahr mit ihrem 15-jährigen Sohn Amadeus von London nach Düsseldorf gezogen ist, nach eigenem Bekunden nun den Beginn eines neuen Lebensabschnitts.

Zitat Icon

Der „Playboy“ ist der perfekte Kick-off für alles, was jetzt kommt.

Lilly Becker

Sie sagte dem „Playboy“ im Interview: „Ich bin jetzt 49, in den Fünfzigern hätte ich es nicht mehr machen wollen. Das Timing hat einfach gestimmt, ich dachte mir, fuck it, ich sehe gut aus, ich habe meine ganzen Vierziger hart gearbeitet und viel gekämpft und wollte sie einfach mit einem ,Bang‘ abschließen. Ab jetzt will ich nur noch genießen – und der ,Playboy‘ ist der perfekte Kick-off für alles, was jetzt kommt.“

In einer Badewanne voller Plastikbällen präsentierte Lilly Becker voller Stolz ihr ...
In einer Badewanne voller Plastikbällen präsentierte Lilly Becker voller Stolz ihr „Playboy“-Cover.(Bild: Felix Hörhager / dpa / picturedesk.com)

Präsentiert hat Becker ihren „Playboy“ in einem Bällebad im Roomers Hotel in München. Die Oktober-Ausgabe des „Playboy“ erscheint am 11. September 2025. Mehr Fotos von Lilly Becker gibt es hier

