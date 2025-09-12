Geplante See-Vergrößerung schlägt hohe Wellen

Ein geplantes Projekt in Krieglach sorgt derzeit für Diskussionen: Der örtliche Freizeitsee, beliebtes Ausflugsziel im obersteirischen Mürztal, soll um knapp zwei Hektar erweitert werden. Während Bürgermeisterin Regina Schrittwieser die Pläne verteidigt und von Vorteilen für Kinder und Hochwasserschutz spricht, orten Kritiker ein Tarnmanöver. Ihrer Ansicht nach gehe es nicht um Freizeitwert oder Sicherheit, sondern um Schotterabbau in Millionenhöhe.
Das Vorgehen ist ungewöhnlich. Tragen Bürgermeister geplante Großprojekte in der Regel gerne (medienwirksam) vor sich her, gab es zur geplanten Erweiterung des Krieglacher Freizeitsees bis dato keine Information. Dabei soll die Wasserfläche des im gesamten Mürztal beliebten Ausflugsziels um knapp zwei Hektar erweitert werden.
