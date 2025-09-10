Ab Jänner keine Geburten mehr in Bludenzer Spital

Nach jahrelangen Diskussionen und Bemühungen um die Fortführung der Geburtshilfe am Landeskrankenhaus Bludenz ist nun eine endgültige Entscheidung gefallen: Ab Jänner 2026 werden in Bludenz keine Geburten mehr durchgeführt. Grund für die Schließung ist unter anderem anhaltender Personalmangel. Frauenheilkunde und Geburtshilfe gelten als Mangelfach. In Bludenz werden jährlich rund 400 Geburten durchgeführt, in Feldkirch sind es rund 1000, in Bregenz sogar rund 1150 Geburten. Schon in den Sommern 2022 und 20223 wurde Geburtentstation in Bludenz geschlossen, um das Personal zu entlasten.