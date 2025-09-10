Ab Jänner keine Geburten mehr in Bludenzer Spital

Ab 1. Jänner 2026 werden sämtliche Kreißsaalaktivitäten von Bludenz an das Landeskrankenhaus Feldkirch verlegt. Die zuständige Landesrätin betont, dass es sich dabei um eine rein medizinische Entscheidung gehandelt habe.
Nach jahrelangen Diskussionen und Bemühungen um die Fortführung der Geburtshilfe am Landeskrankenhaus Bludenz ist nun eine endgültige Entscheidung gefallen: Ab Jänner 2026 werden in Bludenz keine Geburten mehr durchgeführt. Grund für die Schließung ist unter anderem anhaltender Personalmangel. Frauenheilkunde und Geburtshilfe gelten als Mangelfach. In Bludenz werden jährlich rund 400 Geburten durchgeführt, in Feldkirch sind es rund 1000, in Bregenz sogar rund 1150 Geburten. Schon in den Sommern 2022 und 20223 wurde Geburtentstation in Bludenz geschlossen, um das Personal zu entlasten.
Zudem sind bei komplexen Behandlungssituationen die Voraussetzungen in Bludenz nicht optimal. So steht kein Krisen-Team bereit, außerdem gibt es keine stationäre Pädiatrie. Wird es kritisch, ist daher eine Überführung ans LKH Feldkirch unvermeidlich. Landesrätin Rüscher betont, dass die Verlegung keine Einsparungsmaßnahme ist, sondern rein medizinisch begründet ist. Alle Arbeitsplätze seien gesichert.
Kommentare
