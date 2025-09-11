Vorteilswelt
In Bregenz

Nächste und letzte Bauphase rund ums Seebad

Vorarlberg
11.09.2025 15:30
Rund um das neue Hallenbad in Bregenz rollen nochmals die Bagger an.
Rund um das neue Hallenbad in Bregenz rollen nochmals die Bagger an.(Bild: Ida Kinzel)

In der Vorarlberger Landeshauptstadt wird fleißig gebaut: Rund ums neue Seebad geht nun die letzte Bauphase an den Start. Unter anderem wird das alte Hallenbad abgerissen. 

Am 15. September beginnt die abschließende Bauphase rund um das neue Seebad Bregenz. Es erfolgen nun der Abbruch des alten Seehallenbades, die Fertigstellung des Strandbades mit dem zweiten Teil des Strandbadgebäudes und den neuen Sportanlagen sowie die Neugestaltung des Vorplatzes. Ein separater Fuß- und Radweg wird eingerichtet, der das Areal künftig für alle Verkehrsteilnehmer sicher und komfortabel zugänglich machen soll. Zusätzlich entstehen mehrere Fahrradstationen. Rund um das Gelände ist es außerdem eine umfangreiche Begrünung mit insgesamt 80 neuen Bäumen geplant.

Im Zuge der Bauarbeiten kommt es zu Änderungen in der Verkehrsführung. Bereits seit 2022 wird der Radverkehr entlang der Mehrerauerstraße geführt. Nun folgt auch die Umleitung des Fußgängerverkehrs über die Mehrerauerstraße. Bei den Parkplätzen Ost und West kommt es ebenfalls zu Einschränkungen. Während der Bauzeit werden Parkplätze für Autos und Fahrräder reduziert.

Ab Mai 2026 steht den Besuchern und Besucherinnen ein neuer, getrennt geführter Geh- und Radweg zur Verfügung. Dieser führt wieder über den Platz der Wiener Symphoniker, vorbei am Parkplatz Ost und hinter dem ehemaligen Hallenbad entlang bis zur Bilgeribrücke und nimmt damit seine ursprüngliche Route wieder an.

Neue Sportstätten werden angelegt
Gleichzeitig werden im Strandbad die letzten Arbeiten abgeschlossen. Der zweite Teil des Gebäudes wird fertiggestellt, die Sportflächen – darunter Volleyball-, Fußball- und Streetballplätze – werden angelegt, der Umkleidetrakt im Strandbad und der Gastgarten werden fertiggestellt. Auch die Fahrradabstellanlagen im Bereich des ehemaligen Hallenbades und vor dem Mehrzweckgebäude des Festspielhauses werden eingerichtet, sodass dort bequem Fahrräder abgestellt werden können.

