Nächste und letzte Bauphase rund ums Seebad

Am 15. September beginnt die abschließende Bauphase rund um das neue Seebad Bregenz. Es erfolgen nun der Abbruch des alten Seehallenbades, die Fertigstellung des Strandbades mit dem zweiten Teil des Strandbadgebäudes und den neuen Sportanlagen sowie die Neugestaltung des Vorplatzes. Ein separater Fuß- und Radweg wird eingerichtet, der das Areal künftig für alle Verkehrsteilnehmer sicher und komfortabel zugänglich machen soll. Zusätzlich entstehen mehrere Fahrradstationen. Rund um das Gelände ist es außerdem eine umfangreiche Begrünung mit insgesamt 80 neuen Bäumen geplant.