Wie die 35-Stunden-Woche in diesen Firmen ankommt

Zwei Unternehmen aus Oberösterreich haben vor einigen Jahren ihre Arbeitszeit reduziert, um für Beschäftigte attraktiver zu sein. In einem davon gilt sogar die Vier-Tage-Woche. Mit dem dreitägigen Wochenende wollte man vor allem Eltern ansprechen. Hat das geklappt? Die „Krone“ fragte nach.
Mitarbeiter gesucht! Der Flugzeugteilehersteller FACC aus dem Innviertel braucht wegen seines rasanten Wachstums in den kommenden fünf Jahren 1500 zusätzliche Beschäftigte. Um den Fachkräftebedarf zu decken, sollen unter anderem gezielt Frauen angeworben werden – die „Krone“ berichtete.
