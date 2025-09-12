Wie die 35-Stunden-Woche in diesen Firmen ankommt

Zwei Unternehmen aus Oberösterreich haben vor einigen Jahren ihre Arbeitszeit reduziert, um für Beschäftigte attraktiver zu sein. In einem davon gilt sogar die Vier-Tage-Woche. Mit dem dreitägigen Wochenende wollte man vor allem Eltern ansprechen. Hat das geklappt? Die „Krone“ fragte nach.