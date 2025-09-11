Das lange Warten zahlte sich für Grabher nicht aus

Dabei begann die Partie für die 29-Jährige aus Vorarlberg durchaus vielversprechend. So konnte sie der 25-jährigen Kanadierin (WTA-NR. 192), die sich in San Sebastián erst durch die Qualifikation hatte kämpfen müssen, gleich das erste Aufschlagspiel abnehmen. Es sollte allerdings der einzige Punkt für Grabher in Durchgang eins bleiben. Branstine, die neben ihrer Tenniskarriere auch als Modell jobbt, diktierte das Spiel fast nach Belieben und verwandelte nach nur 24 Spielminuten ihren ersten Satzball zum 6:1.