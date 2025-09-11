Zittern bei Altach: Welche Serie hält am Samstag?

Serie 2: Der verflixte sechste Spieltag

Weit weniger passt dem Ländle-Vorzeigeklub die Bilanz an sechsten Bundesligaspieltagen. Zuletzt gab es vor acht Jahren in dieser verflixten Runde einen Sieg, seither holten die Rheindörfler in sieben Partien gar nur einen einzigen Punkt – im Vorjahr beim 1:1 bei Aufsteiger GAK. In 14 Partien an sechsten Spieltagen holten die Altacher gerade sieben Zähler – so wenig wie in keiner anderen Bundesliga-Runde überhaupt.