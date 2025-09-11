Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Spannende Fakten

Zittern bei Altach: Welche Serie hält am Samstag?

Vorarlberg
11.09.2025 06:55
Zuhause sahen die Altacher gegen den LASK noch nie richtig gut aus.
Zuhause sahen die Altacher gegen den LASK noch nie richtig gut aus.(Bild: APA/DIETMAR STIPLOVSEK)

Die Altacher haben vor dem Heimspiel am Samstag gegen den LASK die berühmt-berüchtigte „Qual der Wahl“. Zumindest dann, wenn es um das Gesetz der Serie geht – denn da gibt es beim Vorarlberger Bundesligist aktuell gleich drei spannende, von denen zwei den Rheindörflern aber wohl eher weniger gefallen...

0 Kommentare

Die erste und einzig positive Serie vorweg: Seit dem Wiederaufstieg in die Bundesliga im Sommer 2014 hat Altach nur ein einziges Spiel nach der ersten Länderspielpause verloren. 2018 unterlag man in Hartberg knapp mit 1:2. In allen anderen Partien haben die Vorarlberger zumindest gepunktet. Da gab es sechs Siege, dreimal wurde Remis gespielt. Eine Serie, die den Verantwortlichen in Altach durchaus gefällt.

Lesen Sie auch:
Austria Wien holt sich gegen Altach den ersten Saisonsieg.
Erlösung für Veilchen
Austria Wien holt gegen Altach ersten Saisonsieg
31.08.2025
Ländle-Elf überrascht
Rapid beißt sich an Underdog Altach die Zähne aus!
17.08.2025

Serie 2: Der verflixte sechste Spieltag
Weit weniger passt dem Ländle-Vorzeigeklub die Bilanz an sechsten Bundesligaspieltagen. Zuletzt gab es vor acht Jahren in dieser verflixten Runde einen Sieg, seither holten die Rheindörfler in sieben Partien gar nur einen einzigen Punkt – im Vorjahr beim 1:1 bei Aufsteiger GAK. In 14 Partien an sechsten Spieltagen holten die Altacher gerade sieben Zähler – so wenig wie in keiner anderen Bundesliga-Runde überhaupt.

Serie 3: Sieglos im eigenen Stadion
Auch eine weitere Bilanz ist desaströs: Gegen den LASK gewann man in 15 Duellen im Schnabelholz kein einziges. Zehn Spiele gingen verloren, fünf Duelle endeten Unentschieden. Auswärts in Linz feierten die Altacher immerhin schon drei volle Erfolge. Am Samstag haben die Vorarlberger also die „Wahl“, welche der Serien sie verlängern wollen.

Altachs MArlon Mustapha (l.) meldet sich nach der Länderspielpause zurück.
Altachs MArlon Mustapha (l.) meldet sich nach der Länderspielpause zurück.(Bild: GEPA)

Verletzte sind zurück
Unabhängig von der Statistik hat die Länderspielpause dem zuletzt dezimierten Kader der Rheindörfler gutgetan. Die angeschlagenen Benedikt Zech, Marlon Mustapha und Ousmane Diawara stehen wieder voll im Training und sind gegen die Linzer einsatzbereit. Inwieweit die drei Neuerwerbungen Moritz Oswald, Srdjan Hrstic und Gibson Adu in den Überlegungen von Trainer Fabio Ingolitsch eine Rolle spielen, wird sich am Samstag weisen. 

Porträt von Elred Faisst
Elred Faisst
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
13° / 16°
Symbol einzelne Regenschauer
Bludenz
13° / 19°
Symbol wolkig
Dornbirn
13° / 19°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
13° / 19°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Vier Menschen sollen beim Einsturz dieses mehrstöckigen Gebäudes ums Leben gekommen sein.
Hauseinsturz, Chaos
Überschwemmungen: Mehrere Tote auf Bali
Das Kopftuchverbot für Kinder unter 14 Jahren an Schulen geht nun in die Begutachtungsphase.
Strafdrohung inklusive
Kopftuchverbot für Kinder kommt – und soll bleiben
Dirndl, Tracht und Gaudi – es geht wieder los! Am 25. September öffnet Österreichs größtes ...
„Das Leben is a Fest!“
380.000 Besucher auf Wiener Kaiser Wiesn erwartet
Der Apfelstrudel wurde dem „Stern von Karlovac“, einer historischen Festung, nachempfunden.
Back-Rekord
Längster Apfelstrudel der Welt kommt aus Kroatien
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Weltweites Spektakel
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
179.960 mal gelesen
Wien
Drama um kleinen Luka: Mutter legt Alko-Beichte ab
116.260 mal gelesen
Der erst neun Monate alte Bub wurde vergangenen Donnerstag von den Eltern am Wienerberg im ...
Royals
Aufregung um Ohrringe von Prinzessin Gabriella
98.378 mal gelesen
Am Sonntag nahm Fürstin Charlene mit ihren Zwillingen Jacques und Gabriella am traditionellen ...
Außenpolitik
Russische Drohnen: Polen trommelt NATO zusammen
1737 mal kommentiert
Polens Regierungschef Donald Tusk ruft nach dem Abschuss russischer Kampfdrohnen die ...
Ausland
Polens Luftwaffe schießt russische Kampfdrohnen ab
1575 mal kommentiert
Innenpolitik
Wenn Herbert Kickl über Verrat spricht
1537 mal kommentiert
Bei Klaus Webhofer gab FPÖ-Chef Herbert Kickl sein Comeback in die Medien.
Mehr Vorarlberg
Spannende Fakten
Zittern bei Altach: Welche Serie hält am Samstag?
Trotz Juni-Rekorde
Durchwachsene Saison in Vorarlbergs Freibädern
Neue Aufgabe
„In diesem Job geht es nicht um die Stoppuhr“
Ufm Beasa
Im neuen Schützenhaus fällt Schuss um Schuss
Verlegung
Ab Jänner keine Geburten mehr in Bludenzer Spital
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf