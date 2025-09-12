Die Bundesliga hat die Lustenauer Fans im Visier

Schierl appelliert an die Fans

Allerdings schwebt über der Nordtribüne, wo der harte Fan-Kern der Austria für Stimmung sorgt, ein Damoklesschwert. Auslöser dafür war das Heimspiel gegen Stripfing, bei dem kurz vor Schluss einige Becher auf das Feld geworfen wurden. Das Spiel stand am Rande des Abbruchs. Nun greift die Bundesliga durch. Sollte noch einmal ein Becher auf das Feld fliegen, wird die Nordtribüne mit einem Fangnetz versehen, was doch eine gewisse Sichtbeeinträchtigung darstellen würde. „Wir können als Spieler da nicht unmittelbar einwirken. Sondern nur appellieren, vernünftig zu bleiben“, bekräftigt Kult-Keeper Domenik Schierl.