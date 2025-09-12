Wieso Sturm „Opa“ holte und die Saison hart wird

Nächster Anlauf! Sturm II ist in der 2. Liga nach fünf Runden noch sieglos, Freitag versuchen die Fohlen bei Austria Lustenau den ersten Dreier einzufahren. Der Stotterstart ist für Trainer Christoph Wurm keine Überraschung: „Wir haben im Sommer einen großen Umbruch gehabt, einige Talente sind jetzt bei der Kampfmannschaft dabei, andere haben uns verlassen.“