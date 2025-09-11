Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Lange Warteschlange

Bregenz: Bürgermeister verkauft Döner um 3,50 Euro

Vorarlberg
11.09.2025 17:55
Im weißen Oberhemd hinter der Theke: Michael Ritsch (links, im Bild mit Volkan Özgür) kam ...
Im weißen Oberhemd hinter der Theke: Michael Ritsch (links, im Bild mit Volkan Özgür) kam ordentlich ins Schwitzen.(Bild: SoS)

Bürgermeister Michael Ritsch ist für fast jeden Spaß zu haben und pflegt auch mit den jüngsten Bregenzern einen guten Kontakt. Als die Mädchen und Buben vor einiger Zeit über die gestiegenen Dönerpreise klagten, fand sich mit Volkan Özgür ein Imbissbesitzer, der einen besonderen Deal anbot. 

0 Kommentare

Eine lange Schlange hat sich vor dem Imbiss in der Bregenzer Landstraße gebildet. Bis zu einer halben Stunde warten Handwerker, Schüler und sogar ein paar Parteifunktionäre der SPÖ und der NEOS geduldig darauf, ihren Döner bestellen zu dürfen.

„Jetzt kommt er bei der Arbeit auch einmal ins Schwitzen“
Hinter der Verkaufstheke schwitzt das Bregenzer Stadtoberhaupt und gerät anfangs immer wieder etwas ins Straucheln. Er muss kurz überlegen, welche Zutat noch in den Döner kommt, oder steht im Weg, wenn die Mitarbeiter von Volkan Özgür an ihm vorbeilaufen wollen. Zu allem Übel muss sich Ritsch noch den Spott seiner eigenen Mitarbeiter anhören: „Der hat sein ganzes Leben noch nie so hart geschafft“, meint der eine. „Jetzt kommt er bei der Arbeit auch einmal ins Schwitzen“, lästert der andere.

Lobende Worte hingegen kommen von Vizebürgermeister Roland Frühstück (ÖVP), der ebenfalls auf einen Sprung vorbeischaut: „Michael Ritsch kann wirklich gut kochen“, erzählt Frühstück. Erst im Jänner hatte das Stadtoberhaupt seine Wettschulden eingelöst und Roland Frühstück mit Frau zum Dinner zu sich nach Hause eingeladen.

Bei der Arbeit kam der Bürgermeister ordentlich ins Schwitzen.
Bei der Arbeit kam der Bürgermeister ordentlich ins Schwitzen.(Bild: SoS)
Mehrere Stunden war Michael Ritsch im Einsatz.
Mehrere Stunden war Michael Ritsch im Einsatz.(Bild: SoS)
Konzentriert bei der Arbeit
Konzentriert bei der Arbeit(Bild: SoS)

Ritsch lässt sich von allen Zwischenrufen nicht beeindrucken und füllt weiter Fladenbrote, während Volkan Özgür trotz der Schnäppchenpreise das Geschäft seines Lebens macht. Als er vor einiger Zeit von den Wünschen der Schüler nach den leistbaren, alten Dönerpreisen gehört hatte, die die Kids im Rahmen einer TikTok-Fragestunde des Bürgermeisters geäußert hatten, bot er sofort an, einen Tag lang den Preis zu reduzieren. Die Kunden waren begeistert und bestellten fleißig. An den hohen Preisen wird sich auf Dauer allerdings nichts ändern. „Das hat der Bürgermeister dann doch nicht in der Hand“, erklärte Ritsch den Kids.

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
13° / 16°
Symbol bedeckt
Bludenz
12° / 20°
Symbol bedeckt
Dornbirn
13° / 18°
Symbol bedeckt
Feldkirch
13° / 20°
Symbol bedeckt

krone.tv

Der mit 49.500 Litern Flüssiggas befüllte Laster kippte unter einer Autobahnüberführung um und ...
Tanklaster umgekippt
Inferno in Mexiko: Zahl der Toten steigt
Vier Menschen sollen beim Einsturz dieses mehrstöckigen Gebäudes ums Leben gekommen sein.
Hauseinsturz, Chaos
Überschwemmungen: Mehrere Tote auf Bali
Das Kopftuchverbot für Kinder unter 14 Jahren an Schulen geht nun in die Begutachtungsphase.
Strafdrohung inklusive
Kopftuchverbot für Kinder kommt – und soll bleiben
Dirndl, Tracht und Gaudi – es geht wieder los! Am 25. September öffnet Österreichs größtes ...
„Das Leben is a Fest!“
380.000 Besucher auf Wiener Kaiser Wiesn erwartet
Der Apfelstrudel wurde dem „Stern von Karlovac“, einer historischen Festung, nachempfunden.
Back-Rekord
Längster Apfelstrudel der Welt kommt aus Kroatien
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
186.100 mal gelesen
Oberösterreich
„Bitte macht einen großen Bogen um unser Haus“
163.530 mal gelesen
Krone Plus Logo
Hotelier Roland Ballner ist seit 35 Jahren in der Branche. Mittlerweile ist er es leid, sich auf ...
Royals
Aufregung um Ohrringe von Prinzessin Gabriella
108.743 mal gelesen
Am Sonntag nahm Fürstin Charlene mit ihren Zwillingen Jacques und Gabriella am traditionellen ...
Außenpolitik
Russische Drohnen: Polen trommelt NATO zusammen
1758 mal kommentiert
Polens Regierungschef Donald Tusk ruft nach dem Abschuss russischer Kampfdrohnen die ...
Ausland
Polens Luftwaffe schießt russische Kampfdrohnen ab
1574 mal kommentiert
Außenpolitik
Russen-Diplomat: „Drohnen kamen aus der Ukraine“
1351 mal kommentiert
Die polnische Armee ist nach den Drohnenabschüssen in Alarmbereitschaft. 
Mehr Vorarlberg
Lange Warteschlange
Bregenz: Bürgermeister verkauft Döner um 3,50 Euro
Spitalsreform
Ärztekammerpräsident schießt scharf gegen KHBG
In Bregenz
Nächste und letzte Bauphase rund ums Seebad
Unklare Umstände
Fischer entdeckte leblose Frau im Bodensee
Krone Plus Logo
Eishockey-Liga startet
Die Jagd auf Meister Salzburg ist eröffnet
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf