Bregenz: Bürgermeister verkauft Döner um 3,50 Euro

„Jetzt kommt er bei der Arbeit auch einmal ins Schwitzen“

Hinter der Verkaufstheke schwitzt das Bregenzer Stadtoberhaupt und gerät anfangs immer wieder etwas ins Straucheln. Er muss kurz überlegen, welche Zutat noch in den Döner kommt, oder steht im Weg, wenn die Mitarbeiter von Volkan Özgür an ihm vorbeilaufen wollen. Zu allem Übel muss sich Ritsch noch den Spott seiner eigenen Mitarbeiter anhören: „Der hat sein ganzes Leben noch nie so hart geschafft“, meint der eine. „Jetzt kommt er bei der Arbeit auch einmal ins Schwitzen“, lästert der andere.