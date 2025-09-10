Im neuen Schützenhaus fällt Schuss um Schuss

Die feierliche Eröffnung des neuen Schützenhauses und der Geschäftsstelle der Vorarlberger Jägerschaft stand am Wochenende in Lustenau auf dem Programm. Schussfertigkeit und der sichere Umgang mit der Waffe waren am Samstag nur beim Eröffnungsschießen gefragt – Landeshauptmann Markus Wallner überbrachte gemeinsam mit Landesrat Christian Gantner die Glückwünsche der Landesregierung und dankte allen Beteiligten, allen voran der Vorarlberger Jägerschaft und der Schützengilde Lustenau, für die Initiierung und Umsetzung des Projekts.