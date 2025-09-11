Nachbarin setzte sich in Testament als Erbin ein

Freundschaftliches Verhältnis

Sie habe mit ihrer langjährigen Nachbarin, die allein lebte, ein sehr freundschaftliches Verhältnis gepflegt. Besonders, als es dieser gesundheitlich nicht mehr so gut gegangen sei, habe sie sich intensiv um die Frau gekümmert. „Ich habe sie betreut, Einkäufe erledigt und bei Arztbesuchen begleitet“, gibt die Beschuldigte im Prozess zu Protokoll. Als die betagte Frau schließlich im Sommer vergangenen Jahres ins Pflegeheim nach Koblach kam, soll diese, nachdem ihr Sohn angeblich nichts von ihr wissen wollte, zur Angeklagten gesagt haben: „Du sollst alles bekommen. Mein Sohn soll nichts erben.“