Ziel? Der Meistertitel. Druck? Groß. Zeit? Knapp.

Der neue Vienna-Coach Hans Kleer muss Spur seines Vorgängers Mehmet Sütcü nur feinjustieren Der Weg zum Titel ist vor allem Frage der Mentalität. Zuletzt hatte der Trainer nicht das Gefühl, dass jeder 100 Prozent für das Team geben will.
Ich war sehr überrascht, habe nicht damit gerechnet“, sah Neo-Vienna-Trainer Hans Kleer den letztwöchigen Anruf von Sportchef Andi Ivanschitz nicht so richtig kommen. Wie auch? Der 56-Jährige saß ja schon für acht Pflichtspiele beim oberösterreichischen Regionalligisten Oedt auf der Bank, wurde von den Döblingern quasi raus gekauft. Umzugskosten sind aber keine entstanden. „Ich hab die ganze Zeit in Wien gewohnt, bin immer gependelt“, so der neue Chef auf der Hohen Warte.
