Syrischer Dieb steht erneut vor Gericht

Dem Angeklagten auf die Spur kam die Polizei schließlich anhand der sichergestellten DNA im Zuge eines Autoeinbruchs in Dornbirn. Bei der anschließenden Hausdurchsuchung in der Unterkunft konnte weiteres Diebesgut sichergestellt und der Syrer überführt werden. Doch um den eigenen Kopf aus der Schlinge zu ziehen, verleumdet er eine andere Person, indem er bei seiner polizeilichen Einvernahme frech behauptet, die Sachen von diesem, abgekauft beziehungsweise einfach bekommen zu haben. Das wertet die Staatsanwältin als reine Schutzbehauptung, zumal der Syrer weder den genauen Namen noch den Aufenthaltsort der Person nennen konnte. So spricht der Richter den Angeklagten zwar im Zweifel wegen des Deliktes der Verleumdung frei. Ein Schuldspruch wegen gewerbsmäßigen Diebstahls gibt es allemal. „Für mich besteht kein Zweifel, dass Sie sich mit dem Verkauf von Diebesgut ein Zubrot verdienen wollten. Zumal Sie selbst einräumten, dass Ihnen die 50 Euro Taschengeld im Monat zu wenig seien“, so die Begründung.