Polizisten wird der Weihnachtsbonus gestrichen

Nächste Hiobsbotschaft für alle Salzburger Polizisten: Es wird heute keine Christkindl-Prämie geben. Nur Einzelne kassieren gewisse Extra-Boni. Die Gewerkschaft kritisiert die Einsparungen. Zudem werden übrigens weitere Schulungskurse eingespart.
Das Milliardenloch im Bundeshaushalt stoppt weiterhin nicht vor Salzburgs Polizei. Jetzt trifft es die Weihnachtsprämie. 125 Euro sind dies, die jedem Beamten als Anerkennung mit dem Weihnachtsgeld zukommen. Bis jetzt!
