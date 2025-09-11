Lastwagen stürzte auf L200 Hang hinab

Zu einem schweren Unfall kam es am Mittwoch im Bregenzerwald (Vorarlberg): Ein Lkw-Fahrer verlor die Kontrolle über sein Gefährt und stürzte einen Hang hinab.
Ein Lkw-Fahrer verlor am Mittwoch gegen 10 Uhr zwischen Neßlegg und Schröcken aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und stürzte rund 30 Meter über steiles Gelände ab. Der Laster kippte um und blieb seitlich liegen.
Der Lenker wurde durch den Unfall schwer verletzt im Führerhaus eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Nach der Erstversorgung wurde der Mann mit dem Notarzthubschrauber Gallus 1 ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen.
Weitere Personen wurden zum Glück nicht verletzt. Der Verkehr musste im Unfallbereich vorübergehend wechselseitig gesperrt werden. Die Bergung des Lkw erfolgte durch eine Spezialfirma.
