Lastwagen stürzte auf L200 Hang hinab

Ein Lkw-Fahrer verlor am Mittwoch gegen 10 Uhr zwischen Neßlegg und Schröcken aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und stürzte rund 30 Meter über steiles Gelände ab. Der Laster kippte um und blieb seitlich liegen.