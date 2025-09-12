Sechsstellig! Auch der Verein ist hoch verschuldet

„Ist schon peinlich“: Tamtam um Verstappen-Debüt
In der 2. Liga gastiert Austria Klagenfurt am heutigen Freitag beim FAC. Hinter den Kulissen brodelt es aber weiterhin gewaltig. Neben der GmbH ist auch der Verein verschuldet. Die Klubleiterin warf das Handtuch und acht Ex-Spieler stellten via Anwalt ein Ultimatum.
Zur Ruhe kommt die Austria Klagenfurt weiterhin nicht so richtig. Sportlich starteten die Violetten mit drei Siegen und zwei Niederlagen ganz solide in die neue Zweitliga-Saison – aber im Hintergrund brodelt es nach wie vor gewaltig.
