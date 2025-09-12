Seit Kindheit blind, aber bereits 107 Medaillen
Tolle Erfolgsstory
Vor rund 20 Jahren hatte sie Leukämie besiegt, seit ihrer Kindheit ist sie hochgradig sehbehindert. Dennoch kam Renata Hönisch die Liebe zum Sport nie abhanden, bei der WM in Dresden holte die Oberösterreicherin sogar bereits ihre 107. Medaille bei Großereignissen.
Unfassbare 31 Jahre hatte Renata Hönisch den rot-weiß-roten Rekord im Diskus inne, ehe sie vor ein paar Jahren doch noch entthront wurde. Bei der Transplantierten-WM in Dresden klappte es nun für die mittlerweile 66-Jährige aber leider nicht mit der Rückeroberung.
Kommentare
