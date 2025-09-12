So wurden Mieter mit Waschmaschinen betrogen

Eigentlich wollte eine gemeinnützige Kärntner Wohnbaugenossenschaft ihren Mietern moderne Top-Geräte zum Waschen und Trocknen zur Verfügung stellen – doch zwei Jahre lang blieben viele Stellplätze in den Waschräumen leer. Wie kann das sein, dass trotzdem gezahlt wurde und sich niemand beschwerte? Oder steckt hinter dem Krimi doch mehr?