Vor Sturm-Heimspiel

Bitter! Nächster Ausfall trifft Lustenauer Austria

Vorarlberg
11.09.2025 09:55
Keine guten Nachrichten für die Lustenauer vor dem Heimspiel am Freitag gegen Sturm Graz II.
Keine guten Nachrichten für die Lustenauer vor dem Heimspiel am Freitag gegen Sturm Graz II.(Bild: GEPA)

Nach zwei Siegen zum Auftakt der Liga-Saison gab es für die Lustenauer Austria in der vergangenen drei Runden zwei Remis und eine Niederlage. Nach der Länderspielpause will man am Freitag im Heimspiel gegen die Fohlen von Sturm Graz zurück in die Erfolgsspur. Daran soll auch ein Ausfall im Mittelfeld nichts ändern.

Nach drei freien Tagen befinden sich die Spieler von Austria Lustenau seit dieser Woche wieder voll im Training. Chefcoach Markus Mader nützte die Länderspielpause, um mit seinen Jungs vor allem individuell im körperlichen Bereich zu arbeiten. Ursprünglich war vergangene Woche auch ein Testspiel gegen Winterthur geplant. Wegen des dünnen Kaders (das Amateur-Team war zudem im VFV-Cup im Einsatz) wurde es allerdings kurzfristig abgesagt.

Neuzugänge sind mit an Bord
Seit Dienstag dabei sind mit Felix Obwaditzer und Mohamed Amine Bouchenna die zwei Neuverpflichtungen. Für beide gilt es, sich möglichst schnell zu akklimatisieren. So war Obwaditzer am Sonntag noch mit Liechtenstein in der WM-Qualifikation in Nordmazedonien im Einsatz. Der 19-jährige Neo-Austrianer wurde bei der 0:5-Niederlage in der zweiten Halbzeit eingewechselt. So wie übrigens auch SW-Bregenz-Spieler Simon Lüchinger für Liechtenstein 61 Minuten auf dem Platz stand.

Nico Gorzel hat sich am Sprunggelenk verletzt und fehlt den Lustenauern am Freitag.
Nico Gorzel hat sich am Sprunggelenk verletzt und fehlt den Lustenauern am Freitag.(Bild: GEPA)

Schlechte Nachrichten
Doch zurück zu Lustenau. Am Freitag steigt das Heimspiel gegen Sturm Graz II. Dort wird neben Junior Outtara und Mario Vucenovic auch Nico Gorzel (Sprunggelenk) verletzungsbedingt ausfallen. Dafür trainiert Haris Ismailbecogliu inzwischen wieder voll mit. 

Porträt von Dietmar Hofer
Dietmar Hofer
