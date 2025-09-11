Bitter! Nächster Ausfall trifft Lustenauer Austria

Neuzugänge sind mit an Bord

Seit Dienstag dabei sind mit Felix Obwaditzer und Mohamed Amine Bouchenna die zwei Neuverpflichtungen. Für beide gilt es, sich möglichst schnell zu akklimatisieren. So war Obwaditzer am Sonntag noch mit Liechtenstein in der WM-Qualifikation in Nordmazedonien im Einsatz. Der 19-jährige Neo-Austrianer wurde bei der 0:5-Niederlage in der zweiten Halbzeit eingewechselt. So wie übrigens auch SW-Bregenz-Spieler Simon Lüchinger für Liechtenstein 61 Minuten auf dem Platz stand.