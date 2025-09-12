Reisen in Krise: „Beim Zweiturlaub wird gespart“

„Krone“: Wie wurden Sie Chef von 300 Eurotours-Mitarbeitern in Kitzbühel?

Maik Gruba: Ich bin gebürtiger Hamburger, wohne nun aber seit 20 Jahren in der Nähe von Zürich. Ich würde mich als klassischen Touristiker bezeichnen, eine Lehre war einst der Start. Später war ich in diversen Führungspositionen tätig, etwa beim Reiseveranstalter FTI.